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Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года
Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года - 26.06.2024, ПРАЙМ
Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года
Японская иена в среду днем подешевела к доллару до минимального уровня за 37 с половиной лет, до 160,4 иены за доллар, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:52+0300
2024-06-26T14:52+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Японская иена в среду днем подешевела к доллару до минимального уровня за 37 с половиной лет, до 160,4 иены за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск курс доллара к иене растёт до 160,31 иены со 159,69 иены за доллар на прошлом закрытии. Максимально в ходе торгов среды показатель поднимался до 160,4 иены, и в последний раз он находился на этой отметке в декабре 1986 года. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0685 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,35%, до 105,97 пункта.
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доллар, иена, курсы валют
доллар, иена, Курсы валют
14:52 26.06.2024
 
Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года

Стоимость доллара к иене поднялась до максимальных с декабря 1986 года 160,4 иены

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Японская иена в среду днем подешевела к доллару до минимального уровня за 37 с половиной лет, до 160,4 иены за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.44 мск курс доллара к иене растёт до 160,31 иены со 159,69 иены за доллар на прошлом закрытии. Максимально в ходе торгов среды показатель поднимался до 160,4 иены, и в последний раз он находился на этой отметке в декабре 1986 года.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0685 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,35%, до 105,97 пункта.
 
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