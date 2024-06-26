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Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года

Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года - 26.06.2024, ПРАЙМ

Стоимость доллара к иене поднялась до максимума с декабря 1986 года

Японская иена в среду днем подешевела к доллару до минимального уровня за 37 с половиной лет, до 160,4 иены за доллар, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:52+0300

2024-06-26T14:52+0300

2024-06-26T14:52+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Японская иена в среду днем подешевела к доллару до минимального уровня за 37 с половиной лет, до 160,4 иены за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск курс доллара к иене растёт до 160,31 иены со 159,69 иены за доллар на прошлом закрытии. Максимально в ходе торгов среды показатель поднимался до 160,4 иены, и в последний раз он находился на этой отметке в декабре 1986 года. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0685 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,35%, до 105,97 пункта.

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доллар, иена, курсы валют