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Доллар дорожает к евро и иене второй день подряд

Доллар дорожает к евро и иене второй день подряд - 26.06.2024, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и иене второй день подряд

Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и иене в среду вечером вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и иене в среду вечером вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,0677 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 160,68 иены со 159,69 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 106,03 пункта. Доллар второй день укрепляется по отношению к евро и иене, при этом по отношению к японской валюте он поднялся до максимума с декабря 1986 года. Рост американской валюты в среду не остановила слабая макростатистика по рынку недвижимости США. Так, продажи новых домов в стране в мае упали на 11,3% по сравнению с пересмотренным значением апреля — до 619 тысяч. Аналитики при этом ждали небольшого роста показателя. В четверг трейдеры будут оценивать окончательные данные о динамике ВВП США в первом квартале. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,6% в пересчете на год, вторая — на 1,3% в пересчете на год. Кроме того, в пятницу станут известны данные о доходах и расходах населения страны в мае. Согласно прогнозам, показатели выросли на 0,4% и 0,3% соответственно. Инвесторы рассчитывают получить из данных дополнительные сведения о динамике потребительских цен, что, в свою очередь, может повлиять на действия Федеральной резервной системы (ФРС).

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рынки, курсы валют, доллар, евро