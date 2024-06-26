https://1prime.ru/20240626/dragmetally-849501945.html

Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции

Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции - 26.06.2024, ПРАЙМ

Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции

Цены на золото в среду колебались вблизи флэтовой линии в ожидании выхода позднее на это неделе ключевых данных США по инфляции. Этот отчет может прояснить... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:35+0300

2024-06-26T11:35+0300

2024-06-26T11:35+0300

рынки

рынок драгметаллов

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/32/762773298_0:298:3005:1988_1920x0_80_0_0_93ed63e4ae5659640338088ba83728da.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на золото в среду колебались вблизи флэтовой линии в ожидании выхода позднее на это неделе ключевых данных США по инфляции. Этот отчет может прояснить сроки начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).По состоянию на 03.37 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2319,95 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX удерживались на 2331,30 доллара.Доллар вырос на 0,1% против других основных валют, и это сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также повысилась."Более высокая доходность и укрепление доллара на фоне жесткой риторики представителей ФРС обусловили некоторую слабость цен на золото этим утром, тогда как призыв к более раннему смягчению политики не нашел отклика среди руководства центрального банка", - сказал рыночный стратег-аналитик IG Йип Джун Ронг.Представитель ФРС Мишель Боуман во вторник вновь заявила, что удерживание процентных ставок без изменений "в течение некоторого времени", вероятно, будет достаточным для сохранения контроля над инфляцией. Она также выразила готовность повысить ставки в случае необходимости. Управляющая ФРС Лиза Кук же сказала, что "в определенный момент" настанет время для снижения процентных ставок.В четверг будет представлена первая оценка роста ВВП США в 1-м квартале, а в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE)."Любое неожиданное ускорение инфляции является источником рисков и может спровоцировать усиление неопределенности перспектив политики ФРС, а также дальнейшее снижение цен на золото", - добавил Джун Ронг из IG.Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом."Падение золота остается относительно небольшим, так как покупатели переходят к действиям при снижении цен", - отметил Тим Уотерер, главный рыночный стратег-аналитик KCM Trade.Для превышения максимумов, достигнутых на прошлой неделе, золоту необходимо пробить уровень 2368 долларов, добавил он.Серебро на рынке спот подорожало на 0,1%, до 28,94 доллара за унцию, платина – на 0,8%, до 989,70 доллара, а палладий снизился в цене на 0,5%, до 943,49 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов