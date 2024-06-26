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Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции
Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции - 26.06.2024, ПРАЙМ
Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции
Цены на золото в среду колебались вблизи флэтовой линии в ожидании выхода позднее на это неделе ключевых данных США по инфляции. Этот отчет может прояснить... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:35+0300
2024-06-26T11:35+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на золото в среду колебались вблизи флэтовой линии в ожидании выхода позднее на это неделе ключевых данных США по инфляции. Этот отчет может прояснить сроки начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).По состоянию на 03.37 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2319,95 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX удерживались на 2331,30 доллара.Доллар вырос на 0,1% против других основных валют, и это сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также повысилась."Более высокая доходность и укрепление доллара на фоне жесткой риторики представителей ФРС обусловили некоторую слабость цен на золото этим утром, тогда как призыв к более раннему смягчению политики не нашел отклика среди руководства центрального банка", - сказал рыночный стратег-аналитик IG Йип Джун Ронг.Представитель ФРС Мишель Боуман во вторник вновь заявила, что удерживание процентных ставок без изменений "в течение некоторого времени", вероятно, будет достаточным для сохранения контроля над инфляцией. Она также выразила готовность повысить ставки в случае необходимости. Управляющая ФРС Лиза Кук же сказала, что "в определенный момент" настанет время для снижения процентных ставок.В четверг будет представлена первая оценка роста ВВП США в 1-м квартале, а в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE)."Любое неожиданное ускорение инфляции является источником рисков и может спровоцировать усиление неопределенности перспектив политики ФРС, а также дальнейшее снижение цен на золото", - добавил Джун Ронг из IG.Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом."Падение золота остается относительно небольшим, так как покупатели переходят к действиям при снижении цен", - отметил Тим Уотерер, главный рыночный стратег-аналитик KCM Trade.Для превышения максимумов, достигнутых на прошлой неделе, золоту необходимо пробить уровень 2368 долларов, добавил он.Серебро на рынке спот подорожало на 0,1%, до 28,94 доллара за унцию, платина – на 0,8%, до 989,70 доллара, а палладий снизился в цене на 0,5%, до 943,49 доллара.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
11:35 26.06.2024
 

Золото торгуется без изменений в ожидании данных США по инфляции

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на золото в среду колебались вблизи флэтовой линии в ожидании выхода позднее на это неделе ключевых данных США по инфляции. Этот отчет может прояснить сроки начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
По состоянию на 03.37 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2319,95 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX удерживались на 2331,30 доллара.
Доллар вырос на 0,1% против других основных валют, и это сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также повысилась.
"Более высокая доходность и укрепление доллара на фоне жесткой риторики представителей ФРС обусловили некоторую слабость цен на золото этим утром, тогда как призыв к более раннему смягчению политики не нашел отклика среди руководства центрального банка", - сказал рыночный стратег-аналитик IG Йип Джун Ронг.
Представитель ФРС Мишель Боуман во вторник вновь заявила, что удерживание процентных ставок без изменений "в течение некоторого времени", вероятно, будет достаточным для сохранения контроля над инфляцией. Она также выразила готовность повысить ставки в случае необходимости. Управляющая ФРС Лиза Кук же сказала, что "в определенный момент" настанет время для снижения процентных ставок.
В четверг будет представлена первая оценка роста ВВП США в 1-м квартале, а в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE).
"Любое неожиданное ускорение инфляции является источником рисков и может спровоцировать усиление неопределенности перспектив политики ФРС, а также дальнейшее снижение цен на золото", - добавил Джун Ронг из IG.
Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом.
"Падение золота остается относительно небольшим, так как покупатели переходят к действиям при снижении цен", - отметил Тим Уотерер, главный рыночный стратег-аналитик KCM Trade.
Для превышения максимумов, достигнутых на прошлой неделе, золоту необходимо пробить уровень 2368 долларов, добавил он.
Серебро на рынке спот подорожало на 0,1%, до 28,94 доллара за унцию, платина – на 0,8%, до 989,70 доллара, а палладий снизился в цене на 0,5%, до 943,49 доллара.
 
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