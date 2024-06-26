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Золото упало до почти 2-недельного минимума на фоне укрепления доллара США

Золото упало до почти 2-недельного минимума на фоне укрепления доллара США - 26.06.2024, ПРАЙМ

Золото упало до почти 2-недельного минимума на фоне укрепления доллара США

Цены на золото в среду упали до самого низкого почти за две недели уровня, тогда как доллар США укрепился, а инвесторы ожидали выхода предпочитаемого... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:37+0300

2024-06-26T16:37+0300

2024-06-26T16:37+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на золото в среду упали до самого низкого почти за две недели уровня, тогда как доллар США укрепился, а инвесторы ожидали выхода предпочитаемого Федеральной резервной системой (ФРС) индикатора инфляции.По состоянию на 10.59 по Гринвичу спот-цены на золото опустились на 0,5%, до 2308 долларов, достигнув минимума с 14 июля. Фьючерсы на золото на COMEX также снизились на 0,5%, до 2319,50 доллара."В среду золото переместилось на негативную территорию из-за жесткой риторики представителей ФРС и укрепления доллара", - полагает аналитик FXTM Лакман Отануга."Неделя для золота обещает быть непростой из-за экономических и политических факторов. Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, а также публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE) могут усилить волатильность котировок. В краткосрочной перспективе поддержка, вероятно, будет находиться на 2300 долларов, а сопротивление – на 2340 долларов", - добавил аналитик.В четверг будут представлены данные по росту ВВП США в 1-м квартале, а также начнутся дебаты кандидатов в президенты США. В пятницу же будет представлен индекс PCE.Представленные во вторник данные указывали на ослабление доверия потребителей в США в июне на фоне опасений относительно перспектив экономики. В то же время домохозяйства оптимистично оценивали ситуацию на рынке труда и ожидали замедления инфляции в течение следующего года.Серебро на рынке спот упало на 0,2%, до 28,86 доллара за унцию, а палладий – на 0,4%, до 943,91 доллара. Платина подорожала на 1,5%, до 996,10 доллара.

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