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В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон

В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон

Таганский райсуд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:18+0300

2024-06-26T17:18+0300

2024-06-26T17:20+0300

группа газ

суд

мошенничество

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Таганский райсуд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. Там отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия, ходатайствовавшего о мере пресечения для шведского гражданина Эберхардсона в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск. В 2006-2007 годах Эберхардсон занимал должность председателя правления группы ГАЗ.По версии следствия, Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности.Как отмечается в материалах, он ввел в заблуждение, сообщив "заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности". При этом он потребовал у потерпевшего "передать денежные средства в крупном размере", говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

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группа газ, суд, мошенничество