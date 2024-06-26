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В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон
В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон
Таганский райсуд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:18+0300
2024-06-26T17:20+0300
группа газ
суд
мошенничество
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Таганский райсуд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. Там отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия, ходатайствовавшего о мере пресечения для шведского гражданина Эберхардсона в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск. В 2006-2007 годах Эберхардсон занимал должность председателя правления группы ГАЗ.По версии следствия, Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности.Как отмечается в материалах, он ввел в заблуждение, сообщив "заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности". При этом он потребовал у потерпевшего "передать денежные средства в крупном размере", говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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группа газ, суд, мошенничество
группа Газ, суд, мошенничество
17:18 26.06.2024 (обновлено: 17:20 26.06.2024)
 
В Москве заочно арестован бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эберхардсон

Суд в Москве заочно заключил под стражу бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Таганский райсуд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде.
Там отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия, ходатайствовавшего о мере пресечения для шведского гражданина Эберхардсона в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск.
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В 2006-2007 годах Эберхардсон занимал должность председателя правления группы ГАЗ.
По версии следствия, Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности.
Как отмечается в материалах, он ввел в заблуждение, сообщив "заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности". При этом он потребовал у потерпевшего "передать денежные средства в крупном размере", говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
 
группа Газсудмошенничество
 
 
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