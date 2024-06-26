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В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему
Новые антироссийские санкции Европейского союза похоже на попытку заставить Россию поставлять сжиженных природный газ (СПГ) исключительно ему, поделился своим... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:43+0300
2024-06-26T11:43+0300
2024-06-26T11:43+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Европейского союза похоже на попытку заставить Россию поставлять сжиженных природный газ (СПГ) исключительно ему, поделился своим мнением постоянный председатель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении в своем Telegram-канале.Ране сообщалось, что Европейский союз ввел санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы на территории блока для третьих стран.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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россия, ес, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, СПГ
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему
Постпред Ульянов видит в санкциях ЕС попытку заставить РФ экспортировать СПГ только блоку
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Европейского союза похоже на попытку заставить Россию поставлять сжиженных природный газ (СПГ) исключительно ему, поделился своим мнением постоянный председатель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении в своем Telegram-канале.
Ране сообщалось, что Европейский союз ввел санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы на территории блока для третьих стран.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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