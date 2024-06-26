Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240626/es-849502545.html
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему
Новые антироссийские санкции Европейского союза похоже на попытку заставить Россию поставлять сжиженных природный газ (СПГ) исключительно ему, поделился своим... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:43+0300
2024-06-26T11:43+0300
энергетика
россия
ес
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Европейского союза похоже на попытку заставить Россию поставлять сжиженных природный газ (СПГ) исключительно ему, поделился своим мнением постоянный председатель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении в своем Telegram-канале.Ране сообщалось, что Европейский союз ввел санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы на территории блока для третьих стран.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849470534.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_322:0:2573:1688_1920x0_80_0_0_62f9ac65f8928b107f7facdea67e3b42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, СПГ
11:43 26.06.2024
 
В России увидели попытку ЕС заставить РФ экспортировать СПГ только ему

Постпред Ульянов видит в санкциях ЕС попытку заставить РФ экспортировать СПГ только блоку

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Европейского союза похоже на попытку заставить Россию поставлять сжиженных природный газ (СПГ) исключительно ему, поделился своим мнением постоянный председатель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении в своем Telegram-канале.
Ране сообщалось, что Европейский союз ввел санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы на территории блока для третьих стран.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Россия страдает от санкций ЕС меньше, чем жители Европы, заявил Медведев
Вчера, 12:16
 
ЭнергетикаРОССИЯЕССПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала