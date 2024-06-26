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В Эстонии отстранили от парада за отказ носить сине-желтые ленточки
В Эстонии отстранили от парада за отказ носить сине-желтые ленточки - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Эстонии отстранили от парада за отказ носить сине-желтые ленточки
В эстонской Нарве нескольких детей отстранили от парада за отказ надеть сине-желтые ленточки, пишет Postimees со ссылкой на представителя движения "Молодые... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:16+0300
2024-06-26T16:16+0300
2024-06-26T16:17+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В эстонской Нарве нескольких детей отстранили от парада за отказ надеть сине-желтые ленточки, пишет Postimees со ссылкой на представителя движения "Молодые орлы" (Noored Kotkad). "Стало известно, что несколько членов добровольческой детско-юношеской организации Noored Kotkad были отстранены от участия в параде, так как отказались надевать ленточки в цветах украинского флага", - отмечается в сообщении.Представитель движения Ричард Лемендик подтвердил, что инцидент имел место. Он пояснил, что "Молодые орлы" являются составной частью более крупного движения - военизированного формирования "Кайтселийт". Всем подразделениям этой структуры ранее было "приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия".В самой Эстонии государственный флаг имеет три цвета - белый, синий и черный.Лемендик пояснил, что целью движения "Молодых орлов" якобы является патриотическое воспитание.
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эстония, украина, ес
В Эстонии отстранили от парада за отказ носить сине-желтые ленточки
Детей в Эстонии отстранили от парада за отказ носить ленточки с украинским флагом
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В эстонской Нарве нескольких детей отстранили от парада за отказ надеть сине-желтые ленточки, пишет Postimees со ссылкой на представителя движения "Молодые орлы" (Noored Kotkad).
"Стало известно, что несколько членов добровольческой детско-юношеской организации Noored Kotkad были отстранены от участия в параде, так как отказались надевать ленточки в цветах украинского флага", - отмечается в сообщении.
Представитель движения Ричард Лемендик подтвердил, что инцидент имел место. Он пояснил, что "Молодые орлы" являются составной частью более крупного движения - военизированного формирования "Кайтселийт". Всем подразделениям этой структуры ранее было "приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия".
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В самой Эстонии государственный флаг имеет три цвета - белый, синий и черный.
Лемендик пояснил, что целью движения "Молодых орлов" якобы является патриотическое воспитание.