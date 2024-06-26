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Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР
Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР - 26.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР
Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках страновой программы ОЭСР, сообщает в среду МИД страны. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T22:21+0300
2024-06-26T22:21+0300
политика
финляндия
украина
помощь украине
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках страновой программы ОЭСР, сообщает в среду МИД страны. "Государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) договорились запустить страховую программу для Украины на заседании Совета министров ОЭСР в 2023 году… Взнос Финляндии составит 500 тысяч евро. Это дополнение к предыдущему взносу Финляндии в размере 50 тысяч евро на программу", — говорится в сообщении на сайте МИД. Четырехлетняя программа стоимостью 16,5 миллиона евро направлена на развитие законодательства и институтов Украины, а также на подготовку к будущему членству в ЕС и ОЭСР.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.
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Политика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, помощь Украине, военная помощь Украине
22:21 26.06.2024
 
Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР

Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках организации сотрудничества

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках страновой программы ОЭСР, сообщает в среду МИД страны.
"Государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) договорились запустить страховую программу для Украины на заседании Совета министров ОЭСР в 2023 году… Взнос Финляндии составит 500 тысяч евро. Это дополнение к предыдущему взносу Финляндии в размере 50 тысяч евро на программу", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Четырехлетняя программа стоимостью 16,5 миллиона евро направлена на развитие законодательства и институтов Украины, а также на подготовку к будущему членству в ЕС и ОЭСР.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
Печатные СМИ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
20:14
Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНАпомощь Украиневоенная помощь Украине
 
 
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