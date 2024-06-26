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Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР

Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР - 26.06.2024, ПРАЙМ

Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках ОЭСР

Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках страновой программы ОЭСР, сообщает в среду МИД страны. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T22:21+0300

2024-06-26T22:21+0300

2024-06-26T22:21+0300

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Финляндия выделит Украине 500 тысяч евро в рамках страновой программы ОЭСР, сообщает в среду МИД страны. "Государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) договорились запустить страховую программу для Украины на заседании Совета министров ОЭСР в 2023 году… Взнос Финляндии составит 500 тысяч евро. Это дополнение к предыдущему взносу Финляндии в размере 50 тысяч евро на программу", — говорится в сообщении на сайте МИД. Четырехлетняя программа стоимостью 16,5 миллиона евро направлена на развитие законодательства и институтов Украины, а также на подготовку к будущему членству в ЕС и ОЭСР.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.

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