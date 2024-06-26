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ЦБ обозначил задачи на ближайшую перспективу для российского финрынка - 26.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил задачи на ближайшую перспективу для российского финрынка
ЦБ обозначил задачи на ближайшую перспективу для российского финрынка - 26.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил задачи на ближайшую перспективу для российского финрынка
Создание устойчивой системы формирования долгосрочных ресурсов для нужд экономики, вопросы цифровизации, защиты прав потребителей, международных расчетов и... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:44+0300
2024-06-26T15:44+0300
банк россии
россия
банк россии
финансовый рынок
российский финансовый рынок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. Создание устойчивой системы формирования долгосрочных ресурсов для нужд экономики, вопросы цифровизации, защиты прав потребителей, международных расчетов и обеспечения кадрами - это задачи, стоящие перед российским финансовым рынком, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Первое — это создание устойчивой системы формирования долгосрочных ресурсов для нужд экономики. Система должна быть комплексной, где есть и участие государства, госгарантии, софинансирование, но одновременно с этим есть большое количество стимулов для участников рынка в такие проекты вкладываться — через рынок капитала, через банковский сектор, через иные инструменты", — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. "Второе – это цифровизация, искусственный интеллект, работа с большими данными, более мелкая тема, но не менее важная, как раз юридическое регулирование смарт-контрактов. Точно это то, чем надо будет заниматься в ближайшие годы, и очень много. Когда я говорю про искусственный интеллект, я это говорю не в каком-то умозрительном ключе — это именно про юриспруденцию, регулирование этого явления, ответственность, распределение ролей", — продолжил Чистюхин. По его мнению, следующим глобальным элементом для финансового рынка РФ является защита прав потребителей. "Прошу прощения за некую резкость, конечно, но надо профучастникам поумерить свои аппетиты по зарабатыванию прибыли за счет обмана, искажения информации. Это очень неустойчивая конструкция, которая всех нас ставит в фазу противодействия", — сказал он. Другая задача для финансового рынка – это международные расчеты. "Надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — свопы, в том числе центральных банков, клиринговые системы, использование "крипты", все надо апробировать, все пробовать и как можно быстрее. Потому что, если не будет нормальных расчетов за продукцию внешнеэкономической деятельности для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны — это погибель. Поэтому здесь нужно сделать все, чтобы это работало очень хорошо", — подчеркнул Чистюхин. Еще одна задача—- обеспечение российской финансовой системы кадрами. "Что бы мы ни делали, нам трудовых ресурсов не хватит, за них идет суперконкуренция. Мы попали в демографическую яму, и она будет продолжаться значимое количество лет. Нужно делать все, чтобы привлекать в общем и целом русскоговорящих людей, тех, кому российский менталитет более или менее понятен. Я говорю, конечно, о гражданах, в первую очередь, студентах СНГ. Надо их здесь обучать, оставлять здесь работать, чтобы они расширяли трудовые ресурсы. Это могут быть экономисты, юристы, айтишники, инженеры, кто угодно, но нужно делать это как суперширокую госпрограмму", — заключил он.
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россия, банк россии, финансовый рынок, российский финансовый рынок
Банк России, РОССИЯ, Банк России, финансовый рынок, российский финансовый рынок
15:44 26.06.2024
 
ЦБ обозначил задачи на ближайшую перспективу для российского финрынка

ЦБ обозначил задачи на ближайшую перспективу для российского финансового рынка

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. Создание устойчивой системы формирования долгосрочных ресурсов для нужд экономики, вопросы цифровизации, защиты прав потребителей, международных расчетов и обеспечения кадрами - это задачи, стоящие перед российским финансовым рынком, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Первое — это создание устойчивой системы формирования долгосрочных ресурсов для нужд экономики. Система должна быть комплексной, где есть и участие государства, госгарантии, софинансирование, но одновременно с этим есть большое количество стимулов для участников рынка в такие проекты вкладываться — через рынок капитала, через банковский сектор, через иные инструменты", — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
"Второе – это цифровизация, искусственный интеллект, работа с большими данными, более мелкая тема, но не менее важная, как раз юридическое регулирование смарт-контрактов. Точно это то, чем надо будет заниматься в ближайшие годы, и очень много. Когда я говорю про искусственный интеллект, я это говорю не в каком-то умозрительном ключе — это именно про юриспруденцию, регулирование этого явления, ответственность, распределение ролей", — продолжил Чистюхин.
По его мнению, следующим глобальным элементом для финансового рынка РФ является защита прав потребителей.
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"Прошу прощения за некую резкость, конечно, но надо профучастникам поумерить свои аппетиты по зарабатыванию прибыли за счет обмана, искажения информации. Это очень неустойчивая конструкция, которая всех нас ставит в фазу противодействия", — сказал он.
Другая задача для финансового рынка – это международные расчеты.
"Надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — свопы, в том числе центральных банков, клиринговые системы, использование "крипты", все надо апробировать, все пробовать и как можно быстрее. Потому что, если не будет нормальных расчетов за продукцию внешнеэкономической деятельности для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны — это погибель. Поэтому здесь нужно сделать все, чтобы это работало очень хорошо", — подчеркнул Чистюхин.
Еще одна задача—- обеспечение российской финансовой системы кадрами.
"Что бы мы ни делали, нам трудовых ресурсов не хватит, за них идет суперконкуренция. Мы попали в демографическую яму, и она будет продолжаться значимое количество лет. Нужно делать все, чтобы привлекать в общем и целом русскоговорящих людей, тех, кому российский менталитет более или менее понятен. Я говорю, конечно, о гражданах, в первую очередь, студентах СНГ. Надо их здесь обучать, оставлять здесь работать, чтобы они расширяли трудовые ресурсы. Это могут быть экономисты, юристы, айтишники, инженеры, кто угодно, но нужно делать это как суперширокую госпрограмму", — заключил он.
 
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