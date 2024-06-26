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В России подсчитали случаи недобросовестных практик на финрынке
В России подсчитали случаи недобросовестных практик на финрынке - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России подсчитали случаи недобросовестных практик на финрынке
Служба финансового уполномоченного в 2023 году выявила около 300 случаев использования недобросовестных практик, следует из выступления главного финансового... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T18:32+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного в 2023 году выявила около 300 случаев использования недобросовестных практик, следует из выступления главного финансового уполномоченного Юрия Воронина на сессии Роспотребнадзора "Недобросовестные практики на потребительском рынке", которая прошла в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). "За 2023 год в деятельности финансовых организаций финансовым уполномоченным выявлено около 300 случаев использования недобросовестных практик. На данный момент большинство неприемлемых практик, выявляемых финансовым уполномоченным (более 80% случаев в 2023 году), исходит от кредитных организаций. В то же время такие практики встречаются и на страховом рынке", — заявил он. Основное число неприемлемых практик банков связано с потребительским кредитованием, и в особенности с реализацией дополнительных услуг (в том числе страховых) и товаров при заключении договора потребительского кредита (займа), отметил Воронин. "Прежде всего, это взимание кредитными организациями несоразмерной комиссии за "подключение" заемщиков к договорам коллективного личного страхования, заключенным между кредиторами и страховщиками", — уточнил он. Воронин подчеркнул, что сведения о выявленных финансовым уполномоченным неприемлемых практиках ежеквартально направляются в Банк России в рамках заключенного соглашения об информационном взаимодействии, а также размещаются на официальном сайте финансового уполномоченного для обеспечения возможности ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.
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россия, финансовый рынок
Экономика, РОССИЯ, финансовый рынок
В России подсчитали случаи недобросовестных практик на финрынке
Служба финомбудсмена выявила 300 случаев недобросовестных практик на финрынке РФ
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного в 2023 году выявила около 300 случаев использования недобросовестных практик, следует из выступления главного финансового уполномоченного Юрия Воронина на сессии Роспотребнадзора "Недобросовестные практики на потребительском рынке", которая прошла в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
"За 2023 год в деятельности финансовых организаций финансовым уполномоченным выявлено около 300 случаев использования недобросовестных практик. На данный момент большинство неприемлемых практик, выявляемых финансовым уполномоченным (более 80% случаев в 2023 году), исходит от кредитных организаций. В то же время такие практики встречаются и на страховом рынке", — заявил он.
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Основное число неприемлемых практик банков связано с потребительским кредитованием, и в особенности с реализацией дополнительных услуг (в том числе страховых) и товаров при заключении договора потребительского кредита (займа), отметил Воронин.
"Прежде всего, это взимание кредитными организациями несоразмерной комиссии за "подключение" заемщиков к договорам коллективного личного страхования, заключенным между кредиторами и страховщиками", — уточнил он.
Воронин подчеркнул, что сведения о выявленных финансовым уполномоченным неприемлемых практиках ежеквартально направляются в Банк России в рамках заключенного соглашения об информационном взаимодействии, а также размещаются на официальном сайте финансового уполномоченного для обеспечения возможности ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.