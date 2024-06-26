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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год - 26.06.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:34+0300
2024-06-26T16:34+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу. В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%. Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей. Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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бюджет фомс, бюджет, госдума
бюджет ФОМС, бюджет, Госдума
16:34 26.06.2024
 
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год

© РИА Новости . Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Сергей Киркач
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу.
В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%.
Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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