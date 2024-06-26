https://1prime.ru/20240626/foms-849516712.html
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год - 26.06.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:34+0300
2024-06-26T16:34+0300
2024-06-26T16:34+0300
бюджет фомс
бюджет
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82665/39/826653926_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_af4412b5430129d8610c38dc7df32a1c.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу. В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%. Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей. Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
https://1prime.ru/20240425/effektivnost-847697421.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82665/39/826653926_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_3e7d55991d3be6ccd8836f722d172386.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бюджет фомс, бюджет, госдума
бюджет ФОМС, бюджет, Госдума
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу.
В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%.
Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Счетная палата призвала повысить эффективность использования средств ОМС