https://1prime.ru/20240626/frantsiya-849507378.html

На Западе назвали страну, способную повредить Украине и НАТО

На Западе назвали страну, способную повредить Украине и НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали страну, способную повредить Украине и НАТО

Вне зависимости от того, какая политическая сила победит на предстоящих во Франции досрочных парламентских выборах, ее союзники пострадают в любом случае,... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:24+0300

2024-06-26T13:24+0300

2024-06-26T13:25+0300

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Вне зависимости от того, какая политическая сила победит на предстоящих во Франции досрочных парламентских выборах, ее союзники пострадают в любом случае, поскольку имеющее наибольший рейтинг "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против активной поддержки Украины, а леворадикальный "Новый народный фронт" выступает за выход страны из НАТО, пишет журнал The Economist.одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают, так как лидирующее по голосам "Национальное объединение" выступает против поддержки Киева, а "Новый народный фронт" угрожает вывести Францию из НАТО, пишет The Economist.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, если избиратели получат правительство парламентского большинства, в котором доминирует любая крайность, страну может ожидать сложная борьба между двумя руководителями."В лучшем случае это вызовет замешательство как у союзников, так и у французов. В худшем случае это серьезно ослабит дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит сам НАТО", — пишет автор."Национальное объединение" является противником членства Украины в НАТО и Евросоюзе а потенциальный премьер-министр от этой партии Жордан Барделла, заявляя об опасениях развязать третью мировую войну, исключает отправку войск и поставку Киеву ракет, способных бить по признанной Западом территории России.С другой стороны, левый альянс "Нового народного фронта" Украину активно поддерживает, но выступает против продолжения нахождения Франции в составе НАТО. Левый политик Люк Меланшон, чья партия доминирует в объединении, призвал страну выйти из НАТО, назвав ее "бесполезной организацией". В предвыборной программе левого альянса сектору Газа отведена целая страница, но нет ни слова о НАТО, Америке или даже Китае, говорится в статье. Альянс обещает, что Франция "немедленно" признает палестинское государство и наложит санкции на Израиль.Издание допускает при этом, что ни правые, ни левые не получат по итогам выборов парламентского большинства. В этом случае законодательный тупик и политическая нестабильность могут помешать правительству осуществлять большую часть внешней политики.После выборов е Европарламент, где во Франции первое место заняли представители "Национального объединения", президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

https://1prime.ru/20240626/ukraina-849499845.html

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франция, ес, нато, россия, украина