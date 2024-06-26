https://1prime.ru/20240626/frantsiya-849514420.html

Мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он "испортил праздник" Олимпиады

Мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он "испортил праздник" Олимпиады - 26.06.2024, ПРАЙМ

Мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он "испортил праздник" Олимпиады

Мэр Парижа, социалист Анн Идальго обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он "испортил праздник" Олимпийских игр, распустив парламент и... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:40+0300

2024-06-26T15:40+0300

2024-06-26T15:40+0300

политика

франция

олимпийские игры

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 июн — ПРАЙМ. Мэр Парижа, социалист Анн Идальго обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он "испортил праздник" Олимпийских игр, распустив парламент и организовав досрочные выборы. "Эммануэль Макрон рискует, спровоцировав проведение выборов за такой короткий срок перед Олимпийскими играми. Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник. Игры — это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?" — заявила она в интервью изданию Ouest France. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что итоги выборов "могут представлять риск для проведения игр": в кабмин могут прийти новые чиновники, не занимавшиеся подготовкой Олимпиады.Идальго также отметила, что в Париже всё готово к проведению соревнований. Однако ранее префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом сообщил, что река Сена, где планируется провести этапы соревнований по плаванию и триатлону, пока не пригодна для купания.Глава МВД Жеральд Дарманен накануне отметил, что спецслужбы опасаются терактов и провокаций по время выборов. Ранее СМИ сообщали, что Париж готовится мобилизовать военных на протестах после возможной победы на выборах правой партии "Национальное объединение". 9 июня на выборах в Европарламент партия "Национальное объединение" во Франции в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы проголосовать более трети французов, а президентская коалиция может получить менее 20% голосов.Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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франция, олимпийские игры, эммануэль макрон