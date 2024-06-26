https://1prime.ru/20240626/frantsiya-849520500.html

Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже

Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже - 26.06.2024, ПРАЙМ

Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже

Присоединение Украины к Европейскому союзу уничтожит французское сельское хозяйство и удвоит контрибуции страны в объединение. Об этом лидер партии "Патриоты"... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:52+0300

2024-06-26T17:52+0300

2024-06-26T17:52+0300

политика

украина

флориан филиппо

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849520500.jpg?1719413578

ПАРИЖ, 26 июн – ПРАЙМ. Присоединение Украины к Европейскому союзу уничтожит французское сельское хозяйство и удвоит контрибуции страны в объединение. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети Х.Переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в ЕС стартовал 25 июня. В этот день в Люксембурге состоялись первые межправительственные конференции. По словам источника в Евросоюзе, подготовка к первым переговорам может занять около года.Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короткого пути в ЕС не существует."Это будет означать ужасный социальный демпинг в отношении наших работников, уничтожение наших фермеров, подвергающихся нечестной конкуренции, и значительное увеличение французских контрибуций в ЕС для финансирования этого расширения. Мы уже теряем 15 миллиардов в год, а завтра это будет 30 миллиардов", - отметил Филиппо.Он добавил, что в случае присоединения Украины, ЕС, согласно Лиссабонскому договору, должен будет стать соучастником конфликта.Кроме того, французский политик напомнил о "гиперкоррумпированности" Украины. По его словам, вступление страны в Европейский союз также откроет "дополнительный шлюз для легальной и нелегальной иммиграции".

https://1prime.ru/20240617/es-849237181.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, флориан филиппо, ес