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Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже
Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже - 26.06.2024, ПРАЙМ
Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже
Присоединение Украины к Европейскому союзу уничтожит французское сельское хозяйство и удвоит контрибуции страны в объединение. Об этом лидер партии "Патриоты"... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:52+0300
2024-06-26T17:52+0300
политика
украина
флориан филиппо
ес
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ПАРИЖ, 26 июн – ПРАЙМ. Присоединение Украины к Европейскому союзу уничтожит французское сельское хозяйство и удвоит контрибуции страны в объединение. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети Х.Переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в ЕС стартовал 25 июня. В этот день в Люксембурге состоялись первые межправительственные конференции. По словам источника в Евросоюзе, подготовка к первым переговорам может занять около года.Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короткого пути в ЕС не существует."Это будет означать ужасный социальный демпинг в отношении наших работников, уничтожение наших фермеров, подвергающихся нечестной конкуренции, и значительное увеличение французских контрибуций в ЕС для финансирования этого расширения. Мы уже теряем 15 миллиардов в год, а завтра это будет 30 миллиардов", - отметил Филиппо.Он добавил, что в случае присоединения Украины, ЕС, согласно Лиссабонскому договору, должен будет стать соучастником конфликта.Кроме того, французский политик напомнил о "гиперкоррумпированности" Украины. По его словам, вступление страны в Европейский союз также откроет "дополнительный шлюз для легальной и нелегальной иммиграции".
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украина, флориан филиппо, ес
Политика, УКРАИНА, Флориан Филиппо, ЕС
17:52 26.06.2024
 
Вступление Украины в ЕС ударит по Франции и фермерам, предупредили в Париже

Филиппо: вступление Украины в ЕС удвоит бюджетные потери Франции и уничтожит фермеров

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ПАРИЖ, 26 июн – ПРАЙМ. Присоединение Украины к Европейскому союзу уничтожит французское сельское хозяйство и удвоит контрибуции страны в объединение. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети Х.
Переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в ЕС стартовал 25 июня. В этот день в Люксембурге состоялись первые межправительственные конференции. По словам источника в Евросоюзе, подготовка к первым переговорам может занять около года.
Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короткого пути в ЕС не существует.
"Это будет означать ужасный социальный демпинг в отношении наших работников, уничтожение наших фермеров, подвергающихся нечестной конкуренции, и значительное увеличение французских контрибуций в ЕС для финансирования этого расширения. Мы уже теряем 15 миллиардов в год, а завтра это будет 30 миллиардов", - отметил Филиппо.
Он добавил, что в случае присоединения Украины, ЕС, согласно Лиссабонскому договору, должен будет стать соучастником конфликта.
Кроме того, французский политик напомнил о "гиперкоррумпированности" Украины. По его словам, вступление страны в Европейский союз также откроет "дополнительный шлюз для легальной и нелегальной иммиграции".
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине
17 июня, 13:25
 
ПолитикаУКРАИНАФлориан ФилиппоЕС
 
 
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