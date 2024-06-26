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После пожара во Фрязино задержаны двое подозреваемых
После пожара во Фрязино задержаны двое подозреваемых - 26.06.2024, ПРАЙМ
После пожара во Фрязино задержаны двое подозреваемых
По делу о пожаре в подмосковном городе Фрязино задержаны двое подозреваемых, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T08:36+0300
2024-06-26T08:36+0300
2024-06-26T09:55+0300
происшествия
пожар
подмосковье
следственный комитет
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. По делу о пожаре в подмосковном городе Фрязино задержаны двое подозреваемых, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.Задержанным вменяется оказание небезопасных услуг, которые повлекли гибель людей.По уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Установлено, что в сгоревшем здании не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также не было систем сигнализации, оповещения, пожаротушения.Уточняется, что задержаны заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания.Устанавливаются и иные лица, причастные к трагедии.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании днем 24 июня. О ликвидации открытого горения МЧС России сообщило ближе к 22.00. Официально известно о шестерых погибших.
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пожар, подмосковье, следственный комитет
Происшествия, пожар, ПОДМОСКОВЬЕ, Следственный комитет
После пожара во Фрязино задержаны двое подозреваемых
СК сообщил о двух задержанных подозреваемых после пожара во Фрязино
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. По делу о пожаре в подмосковном городе Фрязино задержаны двое подозреваемых, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Задержанным вменяется оказание небезопасных услуг, которые повлекли гибель людей.
По уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы.
Установлено, что в сгоревшем здании не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также не было систем сигнализации, оповещения, пожаротушения.
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Уточняется, что задержаны заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания.
Устанавливаются и иные лица, причастные к трагедии.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании днем 24 июня. О ликвидации открытого горения МЧС России сообщило ближе к 22.00. Официально известно о шестерых погибших.