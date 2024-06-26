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В ФТС оценили показатели экспорта-импорта России за пять месяцев
В ФТС оценили показатели экспорта-импорта России за пять месяцев - 26.06.2024, ПРАЙМ
В ФТС оценили показатели экспорта-импорта России за пять месяцев
Внешнеторговый оборот России, не включая страны ЕАЭС, с января по май 2024 года составил 21,708 триллиона рублей, из них экспорт составил 13,336 триллиона... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:50+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России, не включая страны ЕАЭС, с января по май 2024 года составил 21,708 триллиона рублей, из них экспорт составил 13,336 триллиона рублей, импорт - 8,373 триллиона рублей, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерий Пикалев. "Показатели внешнеторгового оборота в текущем году в целом сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот, не включая страны ЕАЭС, на 1 июня 2024 года составил 21,708 триллиона рублей. Из них по экспорту - 13,336 триллиона рублей, по импорту - 8,373 триллиона рублей", - сообщил Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Если говорить о грузообороте, то мы превысили 333 миллиона тонн, по экспорту - почти 312 миллионов тонн, по импорту - 22 миллиона тонн. 99% деклараций на товары оформляется в центрах электронного декларирования", - также отметил глава ФТС. По его словам, в текущем году работа ведомства сосредоточена на выполнении задач, поставленных президентом и правительством РФ. "Одна из важнейших задач - это пополнение федерального бюджета. Если говорить о структуре поступления таможенных платежей, то на импорт приходится 2,66 триллиона (рублей - ред.), на экспорт - 467 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал Пикалев.
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россия, фтс, экспорт, импорт
РОССИЯ, ФТС, экспорт, импорт
В ФТС оценили показатели экспорта-импорта России за пять месяцев
ФТС: экспорт-импорт России за пять месяцев составил 21,708 триллиона рублей
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России, не включая страны ЕАЭС, с января по май 2024 года составил 21,708 триллиона рублей, из них экспорт составил 13,336 триллиона рублей, импорт - 8,373 триллиона рублей, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерий Пикалев.
"Показатели внешнеторгового оборота в текущем году в целом сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот, не включая страны ЕАЭС, на 1 июня 2024 года составил 21,708 триллиона рублей. Из них по экспорту - 13,336 триллиона рублей, по импорту - 8,373 триллиона рублей", - сообщил Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Если говорить о грузообороте, то мы превысили 333 миллиона тонн, по экспорту - почти 312 миллионов тонн, по импорту - 22 миллиона тонн. 99% деклараций на товары оформляется в центрах электронного декларирования", - также отметил глава ФТС.
По его словам, в текущем году работа ведомства сосредоточена на выполнении задач, поставленных президентом и правительством РФ. "Одна из важнейших задач - это пополнение федерального бюджета. Если говорить о структуре поступления таможенных платежей, то на импорт приходится 2,66 триллиона (рублей - ред.), на экспорт - 467 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал Пикалев.
Мишустин поблагодарил главу ФТС за помощь участникам СВО в трудоустройстве