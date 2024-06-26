https://1prime.ru/20240626/gaz-849522328.html

В России с начала года выросла добыча газа на девять процентов

В России с начала года выросла добыча газа на девять процентов - 26.06.2024, ПРАЙМ

В России с начала года выросла добыча газа на девять процентов

Добыча газа в России в январе-мае выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 254 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:11+0300

2024-06-26T19:11+0300

2024-06-26T19:11+0300

энергетика

россия

газ

добыча газа

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-мае выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 254 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата. Показатель за май уменьшился по сравнению с апрелем на 4%, продолжив снижение второй месяц. При этом к маю прошлого года добыча газа выросла на 10,9%. Добыча попутного нефтяного газа за пять месяцев текущего года выросла на 3,3% – до 45,3 миллиарда кубометров. В мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 2,5%, а по сравнению с маем прошлого года – выросла на 5,2%. По данным Росстата, по итогам 2023 года добыча газа в России снизилась на 7,5%, до 533 миллиардов кубометров. Добыча газа, включая попутный нефтяной, снизилась на 5,5%, до 636,9 миллиарда кубометров, представлял данные вице-премьер Александр Новак.

https://1prime.ru/20240626/gaz-849509233.html

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россия, газ, добыча газа