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Фьючерсы на газ в США упали на 3% из-за роста добычи и высоких запасов

Фьючерсы на газ в США упали на 3% из-за роста добычи и высоких запасов - 26.06.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США упали на 3% из-за роста добычи и высоких запасов

Фьючерсы на природный газ в США в среду снизились примерно на 3% до минимума за три недели в свете медленного повышения добычи для удовлетворения растущего... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:16+0300

2024-06-26T19:16+0300

2024-06-26T19:17+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в среду снизились примерно на 3% до минимума за три недели в свете медленного повышения добычи для удовлетворения растущего летнего спроса и на фоне сохранения более высоких, чем обычно, запасов.Согласно оценкам аналитиков, объемы газа в хранилищах в данный момент примерно на 20% превышают стандартный показатель для этого времени года.Котировки опускаются, несмотря на прогнозы сохранения жары в большинстве регионов США как минимум до середины июля. Это должно повысить спрос на газ для обеспечения работы кондиционеров.Июльские фьючерсы на газ на NYMEX, которые последний день торгуются как фьючерсы с поставкой в следующем месяце, по состоянию на 13.16 по Гринвичу подешевели на 7,9 цента, или 2,9%, до 2,677 доллара за млн БТЕ. В результате они могут закрыться на минимуме с 4 июня.Августовские фьючерсы понизились примерно на 2% до 2,79 доллара за млн БТЕ.В Техасе основной оператор электросетей прогнозирует, что в четверг будет превзойден рекорд спроса за июнь, поскольку потребители и предприятия активно используют кондиционеры.Спот-цены на электроэнергию и газ в Техасе резко выросли и достигли максимумов за несколько недель и месяцев.По оценкам LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросла до 98,5 млрд кубических футов в день с 25-месячного минимума 98,1 млн кубических футов в день, достигнутого в мае. Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.Однако суточная добыча в среду, по предварительным данным, снизится примерно на 2,8 млрд кубических футов и достигнет двухнедельного минимума на уровне 97,6 млрд кубических футов, тогда как в понедельник была на максимуме за 11 недель – 100,4 млрд кубических футов.По словам аналитиков, рост добычи, начавшийся в конце мая, говорит о том, что некоторые компании стали медленно увеличивать объемы после 47%-ного роста цен на фьючерсы в апреле и мае. За истекший период июня цены выросли примерно на 4%.В июне генеральные директора EQT и Chesapeake Energy сообщили, что компании начали увеличивать добычу.По прогнозам метеорологов, погода в 48 континентальных штатах как минимум до 11 июля будет жарче нормы.Однако на следующей неделе, вероятно, будет не так жарко, и, как ожидает LSEG, средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, снизится с 103,0 млрд кубических футов в день на этой неделе до 100,2 млрд кубических футов в день на следующей неделе.Потоки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период июня составили 12,8 млрд кубических футов в день против 12,9 млрд кубических футов в день в мае. Это все еще ниже месячного рекорда в 14,7 млрд кубических футов в день, достигнутого в декабре 2023 года.Суточные поставки газа на СПГ-терминалы в среду, вероятно, вырастут до 11,9 млрд кубических футов в день с 9-недельного минимума 11,7 млрд кубических футов в день, зафиксированного во вторник.Это связано с продолжающимися техническими работами на нескольких заводах и трубопроводах, включая терминал Freeport в Техасе и несколько заводов Луизианы: Cameron LNG, Sabine Pass компании Cheniere Energy и Calcasieu Pass компании Venture Global.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок газа