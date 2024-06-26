https://1prime.ru/20240626/gazprom-849521160.html

Эксперт: меморандум "Газпрома" и Ирана может касаться поставок в Индию

Эксперт: меморандум "Газпрома" и Ирана может касаться поставок в Индию - 26.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт: меморандум "Газпрома" и Ирана может касаться поставок в Индию

Меморандум о проработке организации поставок российского газа, который в среду подписали "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC), может... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T18:24+0300

2024-06-26T18:24+0300

2024-06-26T18:24+0300

газпром

иран

пакистан

индия

поставки газа

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Меморандум о проработке организации поставок российского газа, который в среду подписали "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC), может касаться создания инфраструктуры для экспорта газа из России через территорию Ирана в Индию и Пакистан, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.Речь идет о стратегическом меморандуме о проработке организации трубопроводных поставок российского газа в Иран, который "Газпром" и NIGC подписали в среду."Возможно, новый меморандум касается создания инфраструктуры для поставок российского газа через Иран в Индию и Пакистан. Для реализации этой идеи нужно строить газопровод", – отметила Рокотянская.Ранее, напомнила эксперт, страны неоднократно заявляли о своем желании углубить сотрудничество в части газового бизнеса."Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) в июле 2022 года подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Он предполагает анализ возможного взаимодействия, в частности, в разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществлении обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов."Для акций "Газпрома" данная новость, скорее, нейтральна, так как финансовый эффект от новых проектов двух стран мы, вероятно, увидим лишь в долгосрочной перспективе", – добавила Рокотянская.

https://1prime.ru/20240626/alyuminiy-849493229.html

иран

пакистан

индия

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газпром, иран, пакистан, индия, поставки газа