Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/gd-849505574.html
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - 26.06.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:59+0300
2024-06-26T13:20+0300
пенсии
госдума
закон
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, что это решение сохранит в экономике сотни тысяч работоспособных россиян.При этом он отметил, что решение принимается в очень непростое время."Время санкций, угроз, проведения СВО. И решение принимается в отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Это подчеркивает отношение президента к старшим поколениям, к тем, кто для себя решение принял продолжать трудовую деятельность", - добавил Володин.По словам Володина, Россия - социальное государство."И, несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несём, всё делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения", - заключил спикер ГД.
https://1prime.ru/20240626/pensii-849500209.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, госдума, закон, вячеслав володин
Пенсии, Госдума, закон, Вячеслав Володин
12:59 26.06.2024 (обновлено: 13:20 26.06.2024)
 
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Фракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.
Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, что это решение сохранит в экономике сотни тысяч работоспособных россиян.
При этом он отметил, что решение принимается в очень непростое время.
"Время санкций, угроз, проведения СВО. И решение принимается в отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Это подчеркивает отношение президента к старшим поколениям, к тем, кто для себя решение принял продолжать трудовую деятельность", - добавил Володин.
По словам Володина, Россия - социальное государство.
"И, несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несём, всё делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения", - заключил спикер ГД.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов
10:53
 
ПенсииГосдумазаконВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала