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Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - 26.06.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:59+0300

2024-06-26T12:59+0300

2024-06-26T13:20+0300

пенсии

госдума

закон

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, что это решение сохранит в экономике сотни тысяч работоспособных россиян.При этом он отметил, что решение принимается в очень непростое время."Время санкций, угроз, проведения СВО. И решение принимается в отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Это подчеркивает отношение президента к старшим поколениям, к тем, кто для себя решение принял продолжать трудовую деятельность", - добавил Володин.По словам Володина, Россия - социальное государство."И, несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несём, всё делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения", - заключил спикер ГД.

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пенсии, госдума, закон, вячеслав володин