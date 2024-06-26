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Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией - 26.06.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией
Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:25+0300
2024-06-26T12:51+0300
россия
германия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей Лавров."С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - заявил министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Кроме того, как отметил Лавров, оба государства имели возможность обогащать друг друга, однако буквально за несколько часов эта возможность была перечеркнута.
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россия, германия, сергей лавров
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров
12:25 26.06.2024 (обновлено: 12:51 26.06.2024)
 
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией

Лавров: нужно восстановить отношения с Германией, но зависеть все будет от нее

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
"С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - заявил министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".
Кроме того, как отметил Лавров, оба государства имели возможность обогащать друг друга, однако буквально за несколько часов эта возможность была перечеркнута.
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10:55
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСергей Лавров
 
 
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