https://1prime.ru/20240626/germaniya-849504194.html

Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией

Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией - 26.06.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией

Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:25+0300

2024-06-26T12:25+0300

2024-06-26T12:51+0300

россия

германия

сергей лавров

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей Лавров."С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - заявил министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Кроме того, как отметил Лавров, оба государства имели возможность обогащать друг друга, однако буквально за несколько часов эта возможность была перечеркнута.

https://1prime.ru/20240626/lavrov-849500441.html

германия

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россия, германия, сергей лавров