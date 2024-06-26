https://1prime.ru/20240626/germaniya-849504194.html
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией - 26.06.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией
Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:25+0300
2024-06-26T12:25+0300
2024-06-26T12:51+0300
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей Лавров."С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - заявил министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Кроме того, как отметил Лавров, оба государства имели возможность обогащать друг друга, однако буквально за несколько часов эта возможность была перечеркнута.
https://1prime.ru/20240626/lavrov-849500441.html
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россия, германия, сергей лавров
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Германией
Лавров: нужно восстановить отношения с Германией, но зависеть все будет от нее
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Когда-нибудь Россия и Германия должны будут восстановить двусторонние отношения, однако зависеть это будет от Берлина, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
"С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - заявил министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".
Кроме того, как отметил Лавров, оба государства имели возможность обогащать друг друга, однако буквально за несколько часов эта возможность была перечеркнута.
Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров