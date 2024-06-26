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Шольц заявил, что возврата Германии к "старым добрым временам" не будет

Шольц заявил, что возврата Германии к "старым добрым временам" не будет - 26.06.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил, что возврата Германии к "старым добрым временам" не будет

Германия не вернется к "старым добрым временам", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:49+0300

2024-06-26T15:49+0300

2024-06-26T15:49+0300

экономика

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Германия не вернется к "старым добрым временам", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В своей речи Шольц заявил, что в последнее время Германия столкнулась с множеством кризисов одновременно, такими как пандемия коронавируса, вооружённый конфликт на Украине и энергетический кризис. "Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими... Однако нам нужна политическая перспектива, при которой в столь нестабильные времена можно добиться хорошего будущего", — сказал Шольц. Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. Посреди этих слов кто-то в зале громко чихнул, что очень развеселило главу крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца. В настоящее время экономика Германии находится в состоянии спада. Это связано, в том числе, с высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны уменьшился на 0,3%. Однако правительство Германии ожидает, что в этом году экономика страны вырастет на 0,2%.

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германия

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германия, олаф шольц