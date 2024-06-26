https://1prime.ru/20240626/germaniya-849515424.html

Шольца засмеяли в Бундестаге за высказывание о бюджете

Шольца засмеяли в Бундестаге за высказывание о бюджете - 26.06.2024, ПРАЙМ

Шольца засмеяли в Бундестаге за высказывание о бюджете

Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли в бундестаге, когда он заявил, что внутри правительства идут "предметные" переговоры о бюджете на следующий год. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:05+0300

2024-06-26T16:05+0300

2024-06-26T16:05+0300

политика

германия

олаф шольц

бундестаг

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли в бундестаге, когда он заявил, что внутри правительства идут "предметные" переговоры о бюджете на следующий год."В правительстве идут очень коллегиальные и предметные переговоры (по бюджету - ред.)", — сказал Шольц, выступая перед бундестагом. В этот момент зал разразился смехом. Несколькими секундами позднее операторы трансляции, которая велась на государственном канале Phoenix, показали министра финансов Кристиана Линднера, который выглядел достаточно мрачным. Кроме того, Шольц еще раз заверил, что проект бюджета будет представлен в июле, несмотря на сообщения о серьёзных разногласиях в коалиции. Партии правящей в Германии коалиции – социал-демократы, "Зеленые" и свободные либералы – пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. Однако они не могут договориться о наращивании расходов. При этом глава фракции свободных демократов Линднер выступает против роста долгов и за сохранение правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.

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германия, олаф шольц, бундестаг