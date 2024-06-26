https://1prime.ru/20240626/germaniya-849517252.html

"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети

"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети

Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:39+0300

2024-06-26T16:39+0300

2024-06-26T16:39+0300

германия

израиль

гражданство

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение."Израиль стал частью Германии? Почему это требование предъявляют к ее жителям?" - задался вопросом Now Black Is......"Им также нужно подтвердить "поддержку" Украины?" — сыронизировал gd.shepherd3.Как сообщала газета Financial Times, соответствующее решение вступило в силу 25 июня.

https://1prime.ru/20240619/germaniya-849308517.html

германия

израиль

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германия, израиль, гражданство