https://1prime.ru/20240626/germaniya-849517252.html
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:39+0300
2024-06-26T16:39+0300
2024-06-26T16:39+0300
германия
израиль
гражданство
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение."Израиль стал частью Германии? Почему это требование предъявляют к ее жителям?" - задался вопросом Now Black Is......"Им также нужно подтвердить "поддержку" Украины?" — сыронизировал gd.shepherd3.Как сообщала газета Financial Times, соответствующее решение вступило в силу 25 июня.
https://1prime.ru/20240619/germaniya-849308517.html
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германия, израиль, гражданство
ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, гражданство
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
Пользователи соцсети Х раскритиковали решение Германии по Израилю