Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/germaniya-849517252.html
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:39+0300
2024-06-26T16:39+0300
германия
израиль
гражданство
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/33/837663341_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_d0e4e85d9dce50d6b8a8e0b1f99ed0f0.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение."Израиль стал частью Германии? Почему это требование предъявляют к ее жителям?" - задался вопросом Now Black Is......"Им также нужно подтвердить "поддержку" Украины?" — сыронизировал gd.shepherd3.Как сообщала газета Financial Times, соответствующее решение вступило в силу 25 июня.
https://1prime.ru/20240619/germaniya-849308517.html
германия
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/33/837663341_232:0:2887:1991_1920x0_80_0_0_3076e6e38f5c03de38f64f28f5d058e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, израиль, гражданство
ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, гражданство
16:39 26.06.2024
 
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети

Пользователи соцсети Х раскритиковали решение Германии по Израилю

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Берлин обязал заявителей на немецкое гражданство признавать право Израиля на существование. Пользователи соцсети Х раскритиковали такое решение.
"Израиль стал частью Германии? Почему это требование предъявляют к ее жителям?" - задался вопросом Now Black Is......
"Им также нужно подтвердить "поддержку" Украины?" — сыронизировал gd.shepherd3.
Как сообщала газета Financial Times, соответствующее решение вступило в силу 25 июня.
Церемония вручения музыкальной премии BraVo - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали
19 июня, 15:11
 
ГЕРМАНИЯИЗРАИЛЬгражданство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала