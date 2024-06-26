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Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину - 26.06.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:29+0300
2024-06-26T13:29+0300
2024-06-26T13:29+0300
кремль
дмитрий песков
эван гершкович
шпионаж
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича. "Нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил он. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже сотрудником Wall Street Journal еще продолжает и следует дождаться вердикта, добавил также Песков.Первое заседание прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. По версии следствия, американский журналист по заданию ЦРУ собирал в секретную информацию.
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кремль, дмитрий песков, эван гершкович, шпионаж, суд, сша
Кремль, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, шпионаж, суд, США
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину
Песков о возможности обмена Гершковича: эта тема любит тишину
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича.
"Нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил он. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже сотрудником Wall Street Journal еще продолжает и следует дождаться вердикта, добавил также Песков.
Первое заседание прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. По версии следствия, американский журналист по заданию ЦРУ собирал в секретную информацию.
Журналиста WSJ Гершковича оставили в СИЗО