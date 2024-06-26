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Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину

Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину - 26.06.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:29+0300

2024-06-26T13:29+0300

2024-06-26T13:29+0300

кремль

дмитрий песков

эван гершкович

шпионаж

суд

сша

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича. "Нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил он. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже сотрудником Wall Street Journal еще продолжает и следует дождаться вердикта, добавил также Песков.Первое заседание прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. По версии следствия, американский журналист по заданию ЦРУ собирал в секретную информацию.

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кремль, дмитрий песков, эван гершкович, шпионаж, суд, сша