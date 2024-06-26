Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/gershkovich-849507661.html
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину - 26.06.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:29+0300
2024-06-26T13:29+0300
кремль
дмитрий песков
эван гершкович
шпионаж
суд
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/98/841939860_0:242:2945:1899_1920x0_80_0_0_559410ab5f11d8631c380b70a65242af.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича. "Нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил он. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже сотрудником Wall Street Journal еще продолжает и следует дождаться вердикта, добавил также Песков.Первое заседание прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. По версии следствия, американский журналист по заданию ЦРУ собирал в секретную информацию.
https://1prime.ru/20230418/840406447.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/98/841939860_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_cb73a399ab93832b3b9b768730ab671e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, эван гершкович, шпионаж, суд, сша
Кремль, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, шпионаж, суд, США
13:29 26.06.2024
 
Песков прокомментировал возможность обмена Гершковича фразой про тишину

Песков о возможности обмена Гершковича: эта тема любит тишину

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент Wall Street Journal Э. Гершкович
Корреспондент Wall Street Journal Э. Гершкович - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал возможность обмена американского журналиста Эвана гершковича.
"Нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил он. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже сотрудником Wall Street Journal еще продолжает и следует дождаться вердикта, добавил также Песков.
Первое заседание прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. По версии следствия, американский журналист по заданию ЦРУ собирал в секретную информацию.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2023
Журналиста WSJ Гершковича оставили в СИЗО
18 апреля 2023, 14:29
 
КремльДмитрий ПесковЭван ГершковичшпионажсудСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала