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США увеличили премию за поимку болгарской "криптокоролевы" до $5 млн

США увеличили премию за поимку болгарской "криптокоролевы" до $5 млн - 26.06.2024, ПРАЙМ

США увеличили премию за поимку болгарской "криптокоролевы" до $5 млн

Власти Соединенных Штатов увеличивают до пяти миллионов долларов вознаграждение за содействие в поиске и аресте болгарской гражданки Ружи Игнатовой, обвиняемой... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:26+0300

2024-06-26T16:26+0300

2024-06-26T16:26+0300

криптовалюта

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криминал

мошенничество

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов увеличивают до пяти миллионов долларов вознаграждение за содействие в поиске и аресте болгарской гражданки Ружи Игнатовой, обвиняемой в руководстве мошеннической криптовалютной компанией, сообщил посол США в Софии Кеннет Мертен. В июле 2022 года ФБР сообщило, что внесло Игнатову, которая обманула инвесторов на четыре миллиарда долларов, в список "наиболее разыскиваемых" преступников. Тогда за сведения, которые привели бы к ее поимке, предлагалось 100 тысяч долларов. В Софии в среду прошел совместный брифинг генерального прокурора Болгарии Борислава Сарафова и американского посла. "Сейчас правительство США предлагает за информацию о Руже Игнатовой новую награду в размере 5 миллионов долларов", - приводит газета "24 часа" слова дипломата. По словам генпрокурора, Игнатовой предъявили заочные обвинения, решено конфисковать ее имущество в Болгарии. В 2014-2017 годах Игнатова возглавляла болгарскую компанию OneCoin Ltd. Эта фирма, по данным правоохранительных органов США, присваивала средства инвесторов, привлекая их якобы для покупки криптовалюты. После того, как американские власти в 2017 году выдали ордер на арест Игнатовой, она уехала из Болгарии в Грецию и исчезла. По мнению ФБР, Игнатова может посещать страны Восточной Европы, Россию, ОАЭ, используя паспорт Германии. Также сообщалось, что Игнатова предположительно путешествует с вооруженными охранниками и сообщниками. Возможно, она сделала пластическую операцию или иным способом поменяла свою внешность.

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сша, криминал, мошенничество