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Европейские фондовые индексы растут - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Европейские фондовые индексы растут
Европейские фондовые индексы растут - 26.06.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы растут
Европейские фондовые индексы в среду выросли. В число лидеров входят акций технологических и горнорудных компаний. При этом в центре внимания остается важный... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:06+0300
2024-06-26T14:06+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду выросли. В число лидеров входят акций технологических и горнорудных компаний. При этом в центре внимания остается важный отчет по инфляции в США и выборы во Франции, которые пройдут на этой неделе.К 08.26 по Гринвичу STOXX 600 прибавил 0,4%. Субиндекс технологического сектора вырос на 1,4%, последовав за ралли на Уолл-стрит.Акции промышленного сектора выросли на 0,7%.Акции сферы основных видов сырья набрали 1,2% на фоне роста цен на металлы. Акции автопроизводителей вопреки общей тенденции просели на 0,4%.Позднее на этой неделе пройдет первый тур выборов во Франции. Французский CAC 40 повысился на 0,3%.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
14:06 26.06.2024
 

Европейские фондовые индексы растут

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду выросли. В число лидеров входят акций технологических и горнорудных компаний. При этом в центре внимания остается важный отчет по инфляции в США и выборы во Франции, которые пройдут на этой неделе.
К 08.26 по Гринвичу STOXX 600 прибавил 0,4%. Субиндекс технологического сектора вырос на 1,4%, последовав за ралли на Уолл-стрит.
Акции промышленного сектора выросли на 0,7%.
Акции сферы основных видов сырья набрали 1,2% на фоне роста цен на металлы. Акции автопроизводителей вопреки общей тенденции просели на 0,4%.
Позднее на этой неделе пройдет первый тур выборов во Франции. Французский CAC 40 повысился на 0,3%.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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