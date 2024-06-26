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Панъевропейский STOXX 600 понизился на фоне роста доходности гособлигаций

Панъевропейский STOXX 600 понизился на фоне роста доходности гособлигаций - 26.06.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 понизился на фоне роста доходности гособлигаций

Европейские фондовые рынки в среду снизились, а доходность гособлигаций повысилась из-за опасений насчет устойчивого ценового давления по всему миру в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T20:25+0300

2024-06-26T20:25+0300

2024-06-26T20:25+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду снизились, а доходность гособлигаций повысилась из-за опасений насчет устойчивого ценового давления по всему миру в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США. Кроме того, внимание инвесторов привлекают выборы во Франции, которые начнутся в эти выходные.Панъевропейский STOXX 600 развернулся после первоначального роста и потерял почти 0,6%.Доходность 10-летних гособлигаций Германии на момент написания обзора составляла 2,452%.Новости об усилении инфляции в Австралии и Канаде усугубили рыночные опасения касательно того, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени, чем ожидалось.Сектор недвижимости вошел в число отстающих в STOXX 600, потеряв 1,2%. Сектор путешествий и досуга возглавил спад, опустившись на 1,7%.Автомобильный сектор понизился на 1,3%. Акции Volkswagen, крупнейшего в Европе автопроизводителя, подешевели на 1,6% после того, как он заявил, что инвестирует до 5 млрд долларов в СП с производителем электромобилей Rivian.В пятницу будет опубликован индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который может сыграть ключевую роль в динамике процентных ставок ФРС.Также на этой неделе будет опубликована статистика по инфляции во Франции, Испании и Италии. Кроме того, 30 июня начнется первый этап внеочередных парламентских выборов во Франции. Французский индекс CAC-40 снизился на 0,7%.

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рынки, фондовые рынки европы