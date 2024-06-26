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Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз

Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - 26.06.2024, ПРАЙМ

Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз

Индия в январе-апреле увеличила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - до 85,2 миллиона долларов, а также экспорт ноутбуков - в 25 раз, до 17,8 миллиона... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:26+0300

2024-06-26T14:26+0300

2024-06-26T14:55+0300

индия

россия

смартфоны

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия в январе-апреле увеличила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - до 85,2 миллиона долларов, а также экспорт ноутбуков - в 25 раз, до 17,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.Таким образом, в то время как за первые четыре месяца года из Индии было экспортировано смартфонов на 85,2 миллиона долларов, то в тот же период годом ранее - на 6 миллионов. А за апрель поставки составили 12,3 миллиона долларов, что в 5,7 раза больше показателя за апрель прошлого года.В результате Россия в этом году стала 12-м основным покупателем смартфонов из Индии, а годом ранее была на 23-м месте.Крупнейшим же импортером в январе-апреле были США, нарастившие закупки в 1,8 раза - до 2,7 миллиарда долларов. ОАЭ, второй основной покупатель, стали единственными, кто сократили импорт - на 27%, до 694 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают Нидерланды с 572 миллионами долларов.Всего Индия за четыре месяца текущего года экспортировала смартфонов на 6,6 миллиарда долларов, что на 36% больше в годовом выражении.Кроме того, Индия поставляла в Россию в январе-апреле ноутбуки - их поставки выросли в 25 раз, до 17,8 миллиона долларов. Больше было поставлено только в ОАЭ (62,8 миллиона долларов). США были третьими с поставками на 7,4 миллиона долларов.

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индия

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индия, россия, смартфоны