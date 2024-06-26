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Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз
Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - 26.06.2024, ПРАЙМ
Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз
Индия в январе-апреле увеличила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - до 85,2 миллиона долларов, а также экспорт ноутбуков - в 25 раз, до 17,8 миллиона... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:26+0300
2024-06-26T14:55+0300
индия
россия
смартфоны
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия в январе-апреле увеличила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - до 85,2 миллиона долларов, а также экспорт ноутбуков - в 25 раз, до 17,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.Таким образом, в то время как за первые четыре месяца года из Индии было экспортировано смартфонов на 85,2 миллиона долларов, то в тот же период годом ранее - на 6 миллионов. А за апрель поставки составили 12,3 миллиона долларов, что в 5,7 раза больше показателя за апрель прошлого года.В результате Россия в этом году стала 12-м основным покупателем смартфонов из Индии, а годом ранее была на 23-м месте.Крупнейшим же импортером в январе-апреле были США, нарастившие закупки в 1,8 раза - до 2,7 миллиарда долларов. ОАЭ, второй основной покупатель, стали единственными, кто сократили импорт - на 27%, до 694 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают Нидерланды с 572 миллионами долларов.Всего Индия за четыре месяца текущего года экспортировала смартфонов на 6,6 миллиарда долларов, что на 36% больше в годовом выражении.Кроме того, Индия поставляла в Россию в январе-апреле ноутбуки - их поставки выросли в 25 раз, до 17,8 миллиона долларов. Больше было поставлено только в ОАЭ (62,8 миллиона долларов). США были третьими с поставками на 7,4 миллиона долларов.
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индия, россия, смартфоны
ИНДИЯ, РОССИЯ, смартфоны
14:26 26.06.2024 (обновлено: 14:55 26.06.2024)
 
Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз

Евростат: Индия в январе-апреле нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Старт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия в январе-апреле увеличила поставки смартфонов в Россию в 14 раз - до 85,2 миллиона долларов, а также экспорт ноутбуков - в 25 раз, до 17,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.
Таким образом, в то время как за первые четыре месяца года из Индии было экспортировано смартфонов на 85,2 миллиона долларов, то в тот же период годом ранее - на 6 миллионов. А за апрель поставки составили 12,3 миллиона долларов, что в 5,7 раза больше показателя за апрель прошлого года.
В результате Россия в этом году стала 12-м основным покупателем смартфонов из Индии, а годом ранее была на 23-м месте.
Крупнейшим же импортером в январе-апреле были США, нарастившие закупки в 1,8 раза - до 2,7 миллиарда долларов. ОАЭ, второй основной покупатель, стали единственными, кто сократили импорт - на 27%, до 694 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают Нидерланды с 572 миллионами долларов.
Всего Индия за четыре месяца текущего года экспортировала смартфонов на 6,6 миллиарда долларов, что на 36% больше в годовом выражении.
Кроме того, Индия поставляла в Россию в январе-апреле ноутбуки - их поставки выросли в 25 раз, до 17,8 миллиона долларов. Больше было поставлено только в ОАЭ (62,8 миллиона долларов). США были третьими с поставками на 7,4 миллиона долларов.
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