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Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть

Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть - 26.06.2024, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть

Индия в апреле нарастила закупки российских удобрений на треть, до 105,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:55+0300

2024-06-26T15:55+0300

2024-06-26T15:55+0300

россия

индия

удобрения

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия в апреле нарастила закупки российских удобрений на треть, до 105,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Главным образом увеличение произошло за счет азотных удобрений - их поставки выросли в четыре раза в годовом выражении, до 50,4 миллиона долларов. В то же время поставки смешанных удобрений просели на 16%, до 55,1 миллиона долларов. В результате Россия была главным поставщиком удобрений в Индию. Далее следуют Саудовская Аравия, которая уменьшила экспорт на 0,7% - до 88,8 миллиона долларов, и Оман, откуда поставки, наоборот, выросли - в 1,7 раза, до 72,8 миллиона долларов. В целом же импорт Индией удобрений в апреле сократился - на 10,4%, до 439,1 миллиона долларов.

индия

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россия, индия, удобрения