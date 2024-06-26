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Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть
Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть - 26.06.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть
Индия в апреле нарастила закупки российских удобрений на треть, до 105,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:55+0300
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индия
удобрения
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия в апреле нарастила закупки российских удобрений на треть, до 105,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Главным образом увеличение произошло за счет азотных удобрений - их поставки выросли в четыре раза в годовом выражении, до 50,4 миллиона долларов. В то же время поставки смешанных удобрений просели на 16%, до 55,1 миллиона долларов. В результате Россия была главным поставщиком удобрений в Индию. Далее следуют Саудовская Аравия, которая уменьшила экспорт на 0,7% - до 88,8 миллиона долларов, и Оман, откуда поставки, наоборот, выросли - в 1,7 раза, до 72,8 миллиона долларов. В целом же импорт Индией удобрений в апреле сократился - на 10,4%, до 439,1 миллиона долларов.
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россия, индия, удобрения
РОССИЯ, ИНДИЯ, удобрения
15:55 26.06.2024
 
Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на треть

Статслужба: Индия в апреле нарастила закупки российских удобрений до 105,4 млн долларов

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия в апреле нарастила закупки российских удобрений на треть, до 105,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.
Главным образом увеличение произошло за счет азотных удобрений - их поставки выросли в четыре раза в годовом выражении, до 50,4 миллиона долларов. В то же время поставки смешанных удобрений просели на 16%, до 55,1 миллиона долларов.
В результате Россия была главным поставщиком удобрений в Индию. Далее следуют Саудовская Аравия, которая уменьшила экспорт на 0,7% - до 88,8 миллиона долларов, и Оман, откуда поставки, наоборот, выросли - в 1,7 раза, до 72,8 миллиона долларов.
В целом же импорт Индией удобрений в апреле сократился - на 10,4%, до 439,1 миллиона долларов.
 
РОССИЯИНДИЯудобрения
 
 
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