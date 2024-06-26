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Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США
Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США - 26.06.2024, ПРАЙМ
Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США
США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, сказал заместитель | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:42+0300
2024-06-26T16:42+0300
индия
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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, сказал заместитель госсекретаря Курт Кемпбелл. "Мы стремимся развивать гораздо более глубокие и сильные технологические отношения между США и Индией. Мы ясно дали понять, какие сферы затронуты сохраняющимися военными и технологическими отношениями между Индией и Россией", - сказал он на брифинге после визита в Индию. США, по словам дипломата, выражают обеспокоенность, прорабатывают шаги для нивелирования негативного воздействия российско-индийского взаимодействия, но в то же время "уверены в Индии и доверяют ей".
https://1prime.ru/20240626/indiya-849510479.html
индия
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индия, россия, сша
ИНДИЯ, РОССИЯ, США
16:42 26.06.2024
 
Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США

Замгоссекретаря Кемпбэлл: связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, сказал заместитель госсекретаря Курт Кемпбелл.
"Мы стремимся развивать гораздо более глубокие и сильные технологические отношения между США и Индией. Мы ясно дали понять, какие сферы затронуты сохраняющимися военными и технологическими отношениями между Индией и Россией", - сказал он на брифинге после визита в Индию.
США, по словам дипломата, выражают обеспокоенность, прорабатывают шаги для нивелирования негативного воздействия российско-индийского взаимодействия, но в то же время "уверены в Индии и доверяют ей".
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