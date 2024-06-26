https://1prime.ru/20240626/indiya-849517379.html

Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США

Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США - 26.06.2024, ПРАЙМ

Госдеп признал, что связи Индии с РФ могут мешать ее сотрудничеству с США

США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, сказал заместитель | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:42+0300

2024-06-26T16:42+0300

2024-06-26T16:42+0300

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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, сказал заместитель госсекретаря Курт Кемпбелл. "Мы стремимся развивать гораздо более глубокие и сильные технологические отношения между США и Индией. Мы ясно дали понять, какие сферы затронуты сохраняющимися военными и технологическими отношениями между Индией и Россией", - сказал он на брифинге после визита в Индию. США, по словам дипломата, выражают обеспокоенность, прорабатывают шаги для нивелирования негативного воздействия российско-индийского взаимодействия, но в то же время "уверены в Индии и доверяют ей".

https://1prime.ru/20240626/indiya-849510479.html

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