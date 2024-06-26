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Росконгресс раскрыл, что становится новой нормой для для мировой экономики
Росконгресс раскрыл, что становится новой нормой для для мировой экономики - 26.06.2024, ПРАЙМ
Росконгресс раскрыл, что становится новой нормой для для мировой экономики
Высокий уровень инфляции становится новой нормой для глобальной экономики, говорится в исследовании Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T05:37+0300
2024-06-26T05:37+0300
2024-06-26T05:37+0300
мир
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Высокий уровень инфляции становится новой нормой для глобальной экономики, говорится в исследовании Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости. "Новая норма - это более высокий уровень инфляции, к примеру, 3-5% вместо 2% в развитых странах. При этом динамика инфляции будет зависеть от экономического цикла и других факторов. В случае сырьевых или логистических шоков инфляция может временно приближаться к 7-8%", - говорится в документе. Эксперты отмечают, что в течение предыдущего десятилетия темпы роста потребительских цен в мире были весьма сдержанными, однако в последние годы мировая инфляция демонстрирует резкие колебания. "На ранних стадиях пандемии глобальная инфляция резко снизилась на фоне падения спроса и цен на нефть. Однако с середины 2020 года спрос начал восстанавливаться, при этом перебои с поставками усилились, а цены на нефть повысились", - говорится в докладе. Проблема становится особенно острой в условиях фрагментации мировой экономики, когда страны стараются локализовать у себя самые важные технологические производства и особенно нуждаются в инвестициях. "Потребность в строительстве большого количества заводов в сжатые сроки увеличивает себестоимость такого строительства. В результате возникают огромные издержки в инвестиционном сегменте, подталкивая вверх инвестиционную инфляцию. Капитальные затраты со временем переносятся на каждую единицу произведенной продукции", – отмечается в исследовании. "В сочетании с дефицитом рабочей силы, который поддерживает высокую переговорную силу труда и стимулирует рост зарплат, логистическими проблемами, увеличением стоимости энергоносителей и другими факторами это будет способствовать более высокой инфляции в предстоящие годы. Время нулевых процентных ставок, по-видимому, закончилось", - делают вывод авторы.
https://1prime.ru/20240625/ssha-849479272.html
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мир
Росконгресс раскрыл, что становится новой нормой для для мировой экономики
Высокая инфляция становится новой нормой для мировой экономики – Росконгресс
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Высокий уровень инфляции становится новой нормой для глобальной экономики, говорится в исследовании Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Новая норма - это более высокий уровень инфляции, к примеру, 3-5% вместо 2% в развитых странах. При этом динамика инфляции будет зависеть от экономического цикла и других факторов. В случае сырьевых или логистических шоков инфляция может временно приближаться к 7-8%", - говорится в документе.
Эксперты отмечают, что в течение предыдущего десятилетия темпы роста потребительских цен в мире были весьма сдержанными, однако в последние годы мировая инфляция демонстрирует резкие колебания.
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"На ранних стадиях пандемии глобальная инфляция резко снизилась на фоне падения спроса и цен на нефть. Однако с середины 2020 года спрос начал восстанавливаться, при этом перебои с поставками усилились, а цены на нефть повысились", - говорится в докладе.
Проблема становится особенно острой в условиях фрагментации мировой экономики, когда страны стараются локализовать у себя самые важные технологические производства и особенно нуждаются в инвестициях.
"Потребность в строительстве большого количества заводов в сжатые сроки увеличивает себестоимость такого строительства. В результате возникают огромные издержки в инвестиционном сегменте, подталкивая вверх инвестиционную инфляцию. Капитальные затраты со временем переносятся на каждую единицу произведенной продукции", – отмечается в исследовании.
"В сочетании с дефицитом рабочей силы, который поддерживает высокую переговорную силу труда и стимулирует рост зарплат, логистическими проблемами, увеличением стоимости энергоносителей и другими факторами это будет способствовать более высокой инфляции в предстоящие годы. Время нулевых процентных ставок, по-видимому, закончилось", - делают вывод авторы.