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Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении - 26.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240626/inflyatsiya-849522730.html
Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении
Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении - 26.06.2024, ПРАЙМ
Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении
Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:16+0300
2024-06-26T19:16+0300
экономика
россия
инфляция
инфляция в россии
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На 17 июня, по оценке министерства, инфляция составляла 8,46% год к году. Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию — на 1,4%, на остальные продукты питания — на 0,15%). "Снизились темпы роста цен на говядину, подешевела свинина, продолжилась дефляция на яйца, макаронные и крупяные изделия", — пишет министерство. В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,3%.
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россия, инфляция, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция, инфляция в России
19:16 26.06.2024
 
Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении

МЭР: инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На 17 июня, по оценке министерства, инфляция составляла 8,46% год к году.
Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%.
Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию — на 1,4%, на остальные продукты питания — на 0,15%).
"Снизились темпы роста цен на говядину, подешевела свинина, продолжилась дефляция на яйца, макаронные и крупяные изделия", — пишет министерство.
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В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,3%.
 
ЭкономикаРОССИЯинфляцияинфляция в России
 
 
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