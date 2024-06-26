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Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении

Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении - 26.06.2024, ПРАЙМ

Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении

Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:16+0300

2024-06-26T19:16+0300

2024-06-26T19:16+0300

экономика

россия

инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На 17 июня, по оценке министерства, инфляция составляла 8,46% год к году. Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию — на 1,4%, на остальные продукты питания — на 0,15%). "Снизились темпы роста цен на говядину, подешевела свинина, продолжилась дефляция на яйца, макаронные и крупяные изделия", — пишет министерство. В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,3%.

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