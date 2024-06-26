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СФ назвал последствия отказа Apple обеспечить установку RuStore на iPhone - 26.06.2024, ПРАЙМ
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СФ назвал последствия отказа Apple обеспечить установку RuStore на iPhone
СФ назвал последствия отказа Apple обеспечить установку RuStore на iPhone - 26.06.2024, ПРАЙМ
СФ назвал последствия отказа Apple обеспечить установку RuStore на iPhone
Необходимо запретить продажу в России iPhone, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:11+0300
2024-06-26T10:11+0300
россия
iphone
rustore
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Необходимо запретить продажу в России iPhone, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore, заявил РИА Новости сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин. Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Проектом, в частности, предлагалось установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений. "На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple", - сказал Шейкин, который является одним из соавторов внесённой в ГД инициативы. Сенатор отметил, что законопроект направлен на защиту прав граждан Российской Федерации. "Производители или продавцы будут обязаны обеспечить установку на смартфонах отечественного магазина приложений", - резюмировал он.
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россия, iphone, rustore
РОССИЯ, iPhone, RuStore
10:11 26.06.2024
 
СФ назвал последствия отказа Apple обеспечить установку RuStore на iPhone

СФ: нужно запретить продажу в РФ iPhone при невозможности установки там RuStore

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 15 в Москве до старта продаж
Презентация iPhone 15 в Москве до старта продаж - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Необходимо запретить продажу в России iPhone, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore, заявил РИА Новости сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Проектом, в частности, предлагалось установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
"На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple", - сказал Шейкин, который является одним из соавторов внесённой в ГД инициативы.
Сенатор отметил, что законопроект направлен на защиту прав граждан Российской Федерации.
"Производители или продавцы будут обязаны обеспечить установку на смартфонах отечественного магазина приложений", - резюмировал он.
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РОССИЯiPhoneRuStore
 
 
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