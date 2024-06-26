https://1prime.ru/20240626/ipoteka-849496869.html
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке
"Дом.РФ" осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме "Льготная ипотека", сообщила пресс-служба госкомпании. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:35+0300
2024-06-26T09:35+0300
2024-06-26T09:35+0300
россия
ипотека
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "Дом.РФ" осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме "Льготная ипотека", сообщила пресс-служба госкомпании. "Это позволило передать более 274 миллиардов рублей в пользу более эффективных кредиторов, которые теперь смогут обеспечить выдачу кредитов по уже одобренным заявкам", - говорится в сообщении. Программа льготной ипотеки на новостройки для всех граждан РФ была запущена в 2020 году. Совокупный лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы составляет 6,19 триллиона рублей, на 25 июня уровень его использования составил почти 97%. С учетом уже одобренных заявок граждан банки фактически достигли предельного объема выдач, а заключение новых договоров возможно не позднее 1 июля 2024 года - даты окончания действия программы. Поэтому кредиторы постепенно сокращают прием новых заявок, отмечается в пресс-релизе.
https://1prime.ru/20240625/ipoteka-849481468.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ипотека, недвижимость
РОССИЯ, ипотека, Недвижимость
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке
"Дом.РФ" перераспределил между кредиторами лимиты по льготной ипотеке
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "Дом.РФ" осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме "Льготная ипотека", сообщила пресс-служба госкомпании.
"Это позволило передать более 274 миллиардов рублей в пользу более эффективных кредиторов, которые теперь смогут обеспечить выдачу кредитов по уже одобренным заявкам", - говорится в сообщении.
Программа льготной ипотеки на новостройки для всех граждан РФ была запущена в 2020 году. Совокупный лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы составляет 6,19 триллиона рублей, на 25 июня уровень его использования составил почти 97%. С учетом уже одобренных заявок граждан банки фактически достигли предельного объема выдач, а заключение новых договоров возможно не позднее 1 июля 2024 года - даты окончания действия программы. Поэтому кредиторы постепенно сокращают прием новых заявок, отмечается в пресс-релизе.
Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки