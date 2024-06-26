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"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке

"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" перераспределил лимиты по льготной ипотеке

"Дом.РФ" осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме "Льготная ипотека", сообщила пресс-служба госкомпании. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:35+0300

2024-06-26T09:35+0300

2024-06-26T09:35+0300

россия

ипотека

недвижимость

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "Дом.РФ" осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме "Льготная ипотека", сообщила пресс-служба госкомпании. "Это позволило передать более 274 миллиардов рублей в пользу более эффективных кредиторов, которые теперь смогут обеспечить выдачу кредитов по уже одобренным заявкам", - говорится в сообщении. Программа льготной ипотеки на новостройки для всех граждан РФ была запущена в 2020 году. Совокупный лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы составляет 6,19 триллиона рублей, на 25 июня уровень его использования составил почти 97%. С учетом уже одобренных заявок граждан банки фактически достигли предельного объема выдач, а заключение новых договоров возможно не позднее 1 июля 2024 года - даты окончания действия программы. Поэтому кредиторы постепенно сокращают прием новых заявок, отмечается в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20240625/ipoteka-849481468.html

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россия, ипотека, недвижимость