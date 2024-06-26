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В СК оценили ущерб от Киева Донбассу

В СК оценили ущерб от Киева Донбассу - 26.06.2024, ПРАЙМ

В СК оценили ущерб от Киева Донбассу

Ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:06+0300

2024-06-26T17:06+0300

2024-06-26T17:19+0300

экономика

россия

новые регионы

ущерб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. Ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734 миллиарда рублей, заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров. Он отметил, что для подсчета ущерба, нанесенного преступлениями киевского режима в 2022 и 2023 годах, сотрудники Следственного комитета провели почти 7,5 тысячи экспертиз и оценок разрушенных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Было исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Нанесенный ущерб оценили в сумму свыше 734 миллиардов рублей.Следователями СК РФ в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ и наемников. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы. С 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Основная тема форума — "Право как основа глобального равновесия". Как и всегда, на форуме собрались ведущие правоведы, политики, представители деловых кругов и общественных организаций из разных стран мира.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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россия, новые регионы, ущерб