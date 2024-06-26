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РБК: предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний смягчили
РБК: предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний смягчили - 26.06.2024, ПРАЙМ
РБК: предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний смягчили
Минфин предложил изменить подход к налоговой нагрузке на владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ, пишет РБК. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:35+0300
2024-06-26T10:35+0300
2024-06-26T10:39+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил изменить подход к налоговой нагрузке на владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ, пишет РБК.Сейчас ставка составляет 5 миллионов рублей для одного бизнесмена независимо от количества его КИК, с налогового периода 2025 года она возрастет, однако будет ограничена суммой 25 миллионов рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСоответствующий законопроект рассматривается сейчас Госдумой, он прошел первое чтение. На тот момент предлагалось уплачивать по 5 миллионов рублей за каждую КИК причем, без верхнего предела.Согласно измененным предложениям, сейчас предполагается установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 миллиона рублей. Все КИК, начиная с шестой, будут обходиться "бесплатно"."Регрессивный" принцип НДФЛ с КИК при росте их количества предложил президент РСПП Александр Шохин на слушаниях 24 июня.По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2022 года количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тысячи.
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ндфл, кик, госдума, минфин рф
Налоги, НДФЛ, КИК, Госдума, Минфин РФ
РБК: предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний смягчили
РБК: Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ.
Минфин предложил изменить подход к налоговой нагрузке на владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ, пишет РБК
.
Сейчас ставка составляет 5 миллионов рублей для одного бизнесмена независимо от количества его КИК, с налогового периода 2025 года она возрастет, однако будет ограничена суммой 25 миллионов рублей.
Соответствующий законопроект рассматривается сейчас Госдумой, он прошел первое чтение. На тот момент предлагалось уплачивать по 5 миллионов рублей за каждую КИК причем, без верхнего предела.
Правительство готово смягчить предложения по налогообложению КИК
Согласно измененным предложениям, сейчас предполагается установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 миллиона рублей. Все КИК, начиная с шестой, будут обходиться "бесплатно".
"Регрессивный" принцип НДФЛ с КИК при росте их количества предложил президент РСПП Александр Шохин на слушаниях 24 июня.
По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2022 года количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тысячи.