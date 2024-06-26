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"Надо преподать орлу урок". Китайцы осудили США за атаку ВСУ на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
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"Надо преподать орлу урок". Китайцы осудили США за атаку ВСУ на Севастополь
"Надо преподать орлу урок". Китайцы осудили США за атаку ВСУ на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Надо преподать орлу урок". Китайцы осудили США за атаку ВСУ на Севастополь
Читатели китайской газеты "Guancha" осудили Вашингтон за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:07+0300
2024-06-26T11:12+0300
россия
сша
китай
всу
севастополь
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Читатели китайской газеты "Guancha" осудили Вашингтон за атаку Вооруженных сил Украины на СевастопольТак, один из читателей поделился мнением, что Штаты ответствены за накачивания Киева вооружением, которое было использовано во время ударов по Севастополю. По его словам, "США - опасная и нечестная страна, которая смеет диктовать, что хорошо и что плохо. Она как муха на стекле!".Другой участник дискуссии подчеркнул, что все, чем занимаются американские власти - это проверка России и Китая на прочность. Он добавил, что заставить США следить за своими действиями может только "применение против них тактического ядерного оружия"."Для русских это локальная война, для украинцев – тотальная, для НАТО – прокси-война, а для китайцев – демоверсия Тайваня. Стоит сделать выводы", — считает еще один комментатор.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240625/sevastopol-849486270.html
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россия, сша, китай, всу, севастополь
РОССИЯ, США, КИТАЙ, ВСУ, СЕВАСТОПОЛЬ
11:07 26.06.2024 (обновлено: 11:12 26.06.2024)
 
"Надо преподать орлу урок". Китайцы осудили США за атаку ВСУ на Севастополь

Читатели "Guancha" осудили США за атаку ВСУ на Севастополь

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка с флагом Китая
Девушка с флагом Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Читатели китайской газеты "Guancha" осудили Вашингтон за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь
Так, один из читателей поделился мнением, что Штаты ответствены за накачивания Киева вооружением, которое было использовано во время ударов по Севастополю. По его словам, "США - опасная и нечестная страна, которая смеет диктовать, что хорошо и что плохо. Она как муха на стекле!".
Другой участник дискуссии подчеркнул, что все, чем занимаются американские власти - это проверка России и Китая на прочность. Он добавил, что заставить США следить за своими действиями может только "применение против них тактического ядерного оружия".
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"Для русских это локальная война, для украинцев – тотальная, для НАТО – прокси-война, а для китайцев – демоверсия Тайваня. Стоит сделать выводы", — считает еще один комментатор.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>
 
РОССИЯСШАКИТАЙВСУСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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