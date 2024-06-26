https://1prime.ru/20240626/komissiya-849502664.html
"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты"
"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты" - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты"
Сбербанк с 1 июля вводит комиссию, которая составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты" через | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:45+0300
2024-06-26T11:45+0300
2024-06-26T11:45+0300
сбербанк
комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля вводит комиссию, которая составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты" через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Когда вы переводите с Кредитной СберКарты деньги в другой банк через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка, с вас может взиматься комиссия. Комиссия составляет 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей",- сказано в сообщении. Отмечается, что также комиссия может быть удержана, если клиент использует "Сберкарту" для пополнения своего счета и электронного кошелька или оплаты взноса по кредиту в приложении или на сайте другого банка или финансовой организации. "Сбербанк уведомляет клиентов о комиссии, если вы отправляете перевод через "Сбербанк Онлайн". Но другие банки могут не уведомлять клиентов о тарифах Сбербанка, если вы переводите деньги через их приложение или сайт. В этих случаях Сбербанк сообщает клиентам о комиссии на странице подтверждения операции", - поясняет банк.
https://1prime.ru/20240625/sberbank-849488443.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, комиссия
"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты"
Сбербанк с 1 июля вводит комиссию за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты"
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля вводит комиссию, которая составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты" через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"Когда вы переводите с Кредитной СберКарты деньги в другой банк через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка, с вас может взиматься комиссия. Комиссия составляет 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей",- сказано в сообщении.
Отмечается, что также комиссия может быть удержана, если клиент использует "Сберкарту" для пополнения своего счета и электронного кошелька или оплаты взноса по кредиту в приложении или на сайте другого банка или финансовой организации.
"Сбербанк уведомляет клиентов о комиссии, если вы отправляете перевод через "Сбербанк Онлайн". Но другие банки могут не уведомлять клиентов о тарифах Сбербанка, если вы переводите деньги через их приложение или сайт. В этих случаях Сбербанк сообщает клиентам о комиссии на странице подтверждения операции", - поясняет банк.
Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области