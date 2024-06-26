https://1prime.ru/20240626/komissiya-849502664.html

"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты"

"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты" - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" вводит комиссию за пополнение карт других банков со "Сберкарты"

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию, которая составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты" через | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:45+0300

2024-06-26T11:45+0300

2024-06-26T11:45+0300

сбербанк

комиссия

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля вводит комиссию, которая составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты" через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Когда вы переводите с Кредитной СберКарты деньги в другой банк через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка, с вас может взиматься комиссия. Комиссия составляет 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей",- сказано в сообщении. Отмечается, что также комиссия может быть удержана, если клиент использует "Сберкарту" для пополнения своего счета и электронного кошелька или оплаты взноса по кредиту в приложении или на сайте другого банка или финансовой организации. "Сбербанк уведомляет клиентов о комиссии, если вы отправляете перевод через "Сбербанк Онлайн". Но другие банки могут не уведомлять клиентов о тарифах Сбербанка, если вы переводите деньги через их приложение или сайт. В этих случаях Сбербанк сообщает клиентам о комиссии на странице подтверждения операции", - поясняет банк.

https://1prime.ru/20240625/sberbank-849488443.html

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сбербанк, комиссия