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Таможня Калининграда передала Росимуществу свыше 10 кг изъятого янтаря

Таможня Калининграда передала Росимуществу свыше 10 кг изъятого янтаря - 26.06.2024, ПРАЙМ

Таможня Калининграда передала Росимуществу свыше 10 кг изъятого янтаря

Свыше 10 килограммов контрабандного янтаря калининградские таможенники передали Росимуществу, камень обнаружили в кабине тягача при досмотре на выезде в Литву,... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:34+0300

2024-06-26T14:34+0300

2024-06-26T14:34+0300

происшествия

россия

калининград

янтарь

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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — ПРАЙМ. Свыше 10 килограммов контрабандного янтаря калининградские таможенники передали Росимуществу, камень обнаружили в кабине тягача при досмотре на выезде в Литву, сообщила пресс-служба областной таможни. "На МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска — прим. ред.) Чернышевское калининградской областной таможни состоялась передача янтаря, обращенного в федеральную собственность", — говорится в сообщении. Таможня сообщила, что камень был обнаружен сотрудниками поста вместе с представителями УФСБ России по Калининградской области в тягаче, следовавшем в Литовскую республику.В пресс-службе сообщили, что после всех видов контроля грузовик направили на таможенный досмотр. Там в кабине тягача нашли пять пакетов с кусками желтого, оранжевого и коричневого природных минералов общим весом 10,7 килограмма."Согласно заключению специалиста, в пакетах находился янтарь различных фракций, формы и прозрачности без признаков обработки. Общая стоимость изъятой партии на момент обнаружения составила около 578 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе. Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ и постановил обратить изъятый янтарь в собственность РФ.

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россия, калининград, янтарь