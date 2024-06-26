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Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения - 26.06.2024, ПРАЙМ
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T23:09+0300
2024-06-26T23:09+0300
2024-06-26T23:16+0300
политика
владимир путин
россия
кораблестроение
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере."Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", — сказал Путин.Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.Путин отметил, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей.ФЛОТ РОССИИ ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМИ КОРАБЛЯМИ, ОСНАЩАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ВИДАМИ ОРУЖИЯ - ПУТИНКОРАБЛЕСТРОЕНИЕ СЛОЖНАЯ ОТРАСЛЬ, ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОСЗАКАЗА НЕОБХОДИМ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДО 2050 Г - ПУТИН
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владимир путин, россия, кораблестроение
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, кораблестроение
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Путин на совещании по вопросам кораблестроения поднял тему гособоронзаказа
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере.
"Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", — сказал Путин.
Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.
Путин отметил, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей.
ФЛОТ РОССИИ ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМИ КОРАБЛЯМИ, ОСНАЩАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ВИДАМИ ОРУЖИЯ - ПУТИН
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ СЛОЖНАЯ ОТРАСЛЬ, ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОСЗАКАЗА НЕОБХОДИМ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДО 2050 Г - ПУТИН