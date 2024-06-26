https://1prime.ru/20240626/lavrov-849500441.html

Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров

Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров - 26.06.2024, ПРАЙМ

Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров

США, скорее всего, останутся одним из мировых центров, но их курс на гегемонию обречен на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:55+0300

2024-06-26T10:55+0300

2024-06-26T10:55+0300

политика

сергей лавров

сша

гегемония сша

мир

мировой порядок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182127_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_7611d6bb52d3b6626d61f9c998e822b3.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США, скорее всего, останутся одним из мировых центров, но их курс на гегемонию обречен на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства 26 июня выступил на "Примаковских чтениях". Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор верят в иллюзорную американскую исключительность. Лавров выразил уверенность, что курс США не удержание гегемонии любой ценой обречен на провал. "Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - пояснил министр.

https://1prime.ru/20240626/dedollarizatsiya-849494402.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, сша, гегемония сша, мир, мировой порядок