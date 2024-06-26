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Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров
Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров - 26.06.2024, ПРАЙМ
Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров
США, скорее всего, останутся одним из мировых центров, но их курс на гегемонию обречен на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:55+0300
2024-06-26T10:55+0300
2024-06-26T10:55+0300
политика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США, скорее всего, останутся одним из мировых центров, но их курс на гегемонию обречен на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства 26 июня выступил на "Примаковских чтениях". Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор верят в иллюзорную американскую исключительность. Лавров выразил уверенность, что курс США не удержание гегемонии любой ценой обречен на провал. "Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - пояснил министр.
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сергей лавров, сша, гегемония сша, мир, мировой порядок
Политика, Сергей Лавров, США, гегемония США, МИР, мировой порядок
Курс США на удержание гегемонии обречен на неудачу, заявил Лавров
Лавров: курс США на удержание гегемонии однозначно обречен на неудачу
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США, скорее всего, останутся одним из мировых центров, но их курс на гегемонию обречен на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства 26 июня выступил на "Примаковских чтениях". Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор верят в иллюзорную американскую исключительность.
Лавров выразил уверенность, что курс США не удержание гегемонии любой ценой обречен на провал.
"Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - пояснил министр.
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