https://1prime.ru/20240626/lego-849506722.html

Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego"

Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego" - 26.06.2024, ПРАЙМ

Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в Обнинске предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ), где ему, в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:12+0300

2024-06-26T13:12+0300

2024-06-26T13:14+0300

lego

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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в Обнинске предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ), где ему, в частности, показали уникальный по мировым меркам исследовательский комплекс, необходимый для развития атомной энергетики. Чернышенко принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в ФЭИ и посвященной 70-летию пуска в Обнинске первой в мире АЭС и началу мировой атомной энергетики. В мероприятии также приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧернышенко и другие почетные гости торжественной церемонии осмотрели обновленную экспозицию мемориального комплекса "Первая в мире АЭС", отмечается на сайте правительства РФ. В частности, им был представлен центральный пульт, с которого 26 июня 1954 года был произведен пуск первой в мире атомной электростанции, и реакторный зал. Также в мемориальном комплексе показали новую зону с интерактивной игрой "Построй реактор", где посетители разных возрастов могут в игровой форме познакомиться с основными конструктивными элементами ядерного реактора. "В завершение состоялся осмотр действующего критического стенда БФС-2", - говорится в сообщении. Комплекс "быстрых" физических стендов (БФС) представляет собой уникальную экспериментальную базу для исследования физики ядерных реакторов на быстрых нейтронах, решения проблем их безопасности и другого. Как говорят атомщики, принцип создания на стендах БФС детальных моделей "быстрых" реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego - из небольших элементов собираются большие композиции. Стенд БФС-2 предназначен для моделирования реакторов на быстрых нейтронах большой мощности. На этом стенде в 2023 году специалисты ФЭИ осуществили успешный физический пуск модели активной зоны пилотной коммерческой реакторной установки БН-1200М, которую планируется построить в составе пятого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области. Этот энергоблок необходим для перехода российской атомной энергетики к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании ядерного "горючего", плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива установок ВВЭР. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, был построен для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.

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