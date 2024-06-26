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Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка
Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка - 26.06.2024, ПРАЙМ
Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка
Россия является непосредственным участником процесса формирования многополярной системы международных отношений, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:18+0300
2024-06-26T11:18+0300
политика
дмитрий медведев
мир
мировой порядок
многополярный мир
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия является непосредственным участником процесса формирования многополярной системы международных отношений, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, приветствуя участников и гостей XII Петербургского международного юридического форума."Мы видим, как активно формируется многополярная система международных отношений, и являемся непосредственными участниками этого процесса", - сказал он.Движущими силами этих преобразований политик назвал независимые государства, которые стремятся к сотрудничеству на основе принципов международного права, взаимного доверия и суверенного равенства.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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дмитрий медведев, мир, мировой порядок, многополярный мир
Политика, Дмитрий Медведев, МИР, мировой порядок, многополярный мир
11:18 26.06.2024
 
Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка

Медведев: многополярная система международных отношений активно формируется

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия является непосредственным участником процесса формирования многополярной системы международных отношений, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, приветствуя участников и гостей XII Петербургского международного юридического форума.
"Мы видим, как активно формируется многополярная система международных отношений, и являемся непосредственными участниками этого процесса", - сказал он.
Движущими силами этих преобразований политик назвал независимые государства, которые стремятся к сотрудничеству на основе принципов международного права, взаимного доверия и суверенного равенства.
Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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ПолитикаДмитрий МедведевМИРмировой порядокмногополярный мир
 
 
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