https://1prime.ru/20240626/medvedev-849501177.html

Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка

Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка - 26.06.2024, ПРАЙМ

Медведев отметил активное формирование многополярного миропорядка

Россия является непосредственным участником процесса формирования многополярной системы международных отношений, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:18+0300

2024-06-26T11:18+0300

2024-06-26T11:18+0300

политика

дмитрий медведев

мир

мировой порядок

многополярный мир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845861773_307:0:2962:1494_1920x0_80_0_0_39a1bb55fc2085923afe0ab74e21d270.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия является непосредственным участником процесса формирования многополярной системы международных отношений, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, приветствуя участников и гостей XII Петербургского международного юридического форума."Мы видим, как активно формируется многополярная система международных отношений, и являемся непосредственными участниками этого процесса", - сказал он.Движущими силами этих преобразований политик назвал независимые государства, которые стремятся к сотрудничеству на основе принципов международного права, взаимного доверия и суверенного равенства.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

https://1prime.ru/20240625/medvedev-849470064.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, мир, мировой порядок, многополярный мир