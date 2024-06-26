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Минфин спрогнозировал поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Минфин спрогнозировал поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ
Минфин спрогнозировал поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Минфин спрогнозировал поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ
Поступления в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами сверх 5 миллионов рублей в год могут достичь 181 миллиарда рублей по итогам... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:14+0300
2024-06-26T14:16+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами сверх 5 миллионов рублей в год могут достичь 181 миллиарда рублей по итогам 2024 года вместо ожидавшихся ранее 176 миллиардов рублей, сообщил Минфин России. "Согласно прогнозам Минфина, по итогам 2024 года поступления от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей в год могут достигнуть порядка 181 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Базовая ставка подоходного налога в России составляет 13%, а повышенная ставка НДФЛ 15% была введена в 2021 году для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Отчисления от этих дополнительных 2 процентных пунктов направляются в федеральный бюджет, а затем в виде грантов перечисляются созданному по поручению президента фонду "Круг добра". "Основная задача этого фонда – помогать детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особое лечение и дорогостоящие препараты. Фонд обеспечивает таких детей медицинской помощью, лекарствами и средствами реабилитации", - напоминает Минфин. Общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год с момента ее введения составил около 441 миллиарда рублей, подсчитало министерство. "В 2021 году доходы по этой статье составили 82,7 миллиарда рулей, в 2022 году – 141,8 миллиарда рублей, в 2023 году – 160,4 миллиарда рублей и более 56 миллиардов рублей за первые 5 месяцев 2024 года соответственно", - уточняется в сообщении.
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минфин рф, ндфл, бюджет
Налоги, Минфин РФ, НДФЛ, бюджет
14:14 26.06.2024 (обновлено: 14:16 26.06.2024)
 
Минфин спрогнозировал поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ

Минфин: поступления от повышенной ставки НДФЛ в 2024 году могут достичь 181 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами сверх 5 миллионов рублей в год могут достичь 181 миллиарда рублей по итогам 2024 года вместо ожидавшихся ранее 176 миллиардов рублей, сообщил Минфин России.
"Согласно прогнозам Минфина, по итогам 2024 года поступления от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей в год могут достигнуть порядка 181 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Базовая ставка подоходного налога в России составляет 13%, а повышенная ставка НДФЛ 15% была введена в 2021 году для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Отчисления от этих дополнительных 2 процентных пунктов направляются в федеральный бюджет, а затем в виде грантов перечисляются созданному по поручению президента фонду "Круг добра".
"Основная задача этого фонда – помогать детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особое лечение и дорогостоящие препараты. Фонд обеспечивает таких детей медицинской помощью, лекарствами и средствами реабилитации", - напоминает Минфин.
Общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год с момента ее введения составил около 441 миллиарда рублей, подсчитало министерство. "В 2021 году доходы по этой статье составили 82,7 миллиарда рулей, в 2022 году – 141,8 миллиарда рублей, в 2023 году – 160,4 миллиарда рублей и более 56 миллиардов рублей за первые 5 месяцев 2024 года соответственно", - уточняется в сообщении.
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