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Минпромторг объявил о расширении режима блокировок на кассах - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг объявил о расширении режима блокировок на кассах
Минпромторг объявил о расширении режима блокировок на кассах - 26.06.2024, ПРАЙМ
Минпромторг объявил о расширении режима блокировок на кассах
Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, расширится на новые товарные категории, в том числе он... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:51+0300
2024-06-26T16:51+0300
минпромторг
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, расширится на новые товарные категории, в том числе он затронет икру и корма для животных, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский. "Правительством уже приняты решения по внедрению режима в 14 группах товаров. Сейчас мы прорабатываем возможность его запуска ещё в 8 категориях", - сообщил Заславский, слова которого приводятся в сообщении оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как пояснили в ЦРПТ, помимо уже запущенного режима блокировки на кассах в отношении табака, пива, молочной продукции и воды, механизм распространится на все группы товаров, которые уже сейчас подлежат обязательной маркировке. Так, запуск разрешительного режима для ветпрепаратов, технических средств реабилитации (ТСР), велосипедов, икры, безалкогольного пива, планируется в 2025 году. Кормов для животных и растительных масел – в 2026 году, а консервов – в 2027 году. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России с 1 апреля - первыми он затронул табак и разливное пиво. С 1 мая он был распространен на молочную продукцию.
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минпромторг, кассы, товары
Минпромторг, кассы, товары
16:51 26.06.2024
 
Минпромторг объявил о расширении режима блокировок на кассах

Минпромторг: режим блокировок на кассах расширится на новые товарные категории

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКассир считает деньги в супермаркете
Кассир считает деньги в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, расширится на новые товарные категории, в том числе он затронет икру и корма для животных, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.
"Правительством уже приняты решения по внедрению режима в 14 группах товаров. Сейчас мы прорабатываем возможность его запуска ещё в 8 категориях", - сообщил Заславский, слова которого приводятся в сообщении оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Как пояснили в ЦРПТ, помимо уже запущенного режима блокировки на кассах в отношении табака, пива, молочной продукции и воды, механизм распространится на все группы товаров, которые уже сейчас подлежат обязательной маркировке. Так, запуск разрешительного режима для ветпрепаратов, технических средств реабилитации (ТСР), велосипедов, икры, безалкогольного пива, планируется в 2025 году. Кормов для животных и растительных масел – в 2026 году, а консервов – в 2027 году.
Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России с 1 апреля - первыми он затронул табак и разливное пиво. С 1 мая он был распространен на молочную продукцию.
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
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