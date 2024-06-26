https://1prime.ru/20240626/mishustin-849497817.html

Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы

Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы - 26.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы

От работы таможни зависит бесперебойное снабжение российской промышленности, важно продолжать цифровизацию службы, заявил премьер-министр России Михаил... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:07+0300

2024-06-26T10:07+0300

2024-06-26T10:08+0300

михаил мишустин

таможня

фтс

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. От работы таможни зависит бесперебойное снабжение российской промышленности, важно продолжать цифровизацию службы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Именно от работы таможни зависит бесперебойное снабжение нашей промышленности, нашей экономики и сырьем, и товарами и вообще все экспортные поставки. Очень важно продолжать цифровизацию таможенной службы, взаимодействие с бизнесом, получать обратную связь, электронное декларирование развивать", - сказал он на встрече с главой ФТС Валерием Пикалёвым.Мишустин также предложил ему обсудить перспективные задачи ФТС. Премьер выразил надежду, что большой опыт Пикалева позволит наладить работу, связанную с эффективным функционированием таможни."Это и расширение потока товаров, которые идут через границу, что очень важно при постоянном санкционном давлении. Это приоритеты для отечественных производителей, и с учетом требований национальной безопасности, и при плотном взаимодействии с нашими торговыми партнерами из дружественных стран", - добавил премьер.

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михаил мишустин, таможня, фтс