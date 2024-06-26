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Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы
Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы - 26.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы
От работы таможни зависит бесперебойное снабжение российской промышленности, важно продолжать цифровизацию службы, заявил премьер-министр России Михаил... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:07+0300
2024-06-26T10:08+0300
михаил мишустин
таможня
фтс
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. От работы таможни зависит бесперебойное снабжение российской промышленности, важно продолжать цифровизацию службы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Именно от работы таможни зависит бесперебойное снабжение нашей промышленности, нашей экономики и сырьем, и товарами и вообще все экспортные поставки. Очень важно продолжать цифровизацию таможенной службы, взаимодействие с бизнесом, получать обратную связь, электронное декларирование развивать", - сказал он на встрече с главой ФТС Валерием Пикалёвым.Мишустин также предложил ему обсудить перспективные задачи ФТС. Премьер выразил надежду, что большой опыт Пикалева позволит наладить работу, связанную с эффективным функционированием таможни."Это и расширение потока товаров, которые идут через границу, что очень важно при постоянном санкционном давлении. Это приоритеты для отечественных производителей, и с учетом требований национальной безопасности, и при плотном взаимодействии с нашими торговыми партнерами из дружественных стран", - добавил премьер.
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михаил мишустин, таможня, фтс
Михаил Мишустин, таможня, ФТС
10:07 26.06.2024 (обновлено: 10:08 26.06.2024)
 
Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы

Мишустин: важно продолжать цифровизацию таможенной службы

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. От работы таможни зависит бесперебойное снабжение российской промышленности, важно продолжать цифровизацию службы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Именно от работы таможни зависит бесперебойное снабжение нашей промышленности, нашей экономики и сырьем, и товарами и вообще все экспортные поставки. Очень важно продолжать цифровизацию таможенной службы, взаимодействие с бизнесом, получать обратную связь, электронное декларирование развивать", - сказал он на встрече с главой ФТС Валерием Пикалёвым.
Мишустин также предложил ему обсудить перспективные задачи ФТС. Премьер выразил надежду, что большой опыт Пикалева позволит наладить работу, связанную с эффективным функционированием таможни.
"Это и расширение потока товаров, которые идут через границу, что очень важно при постоянном санкционном давлении. Это приоритеты для отечественных производителей, и с учетом требований национальной безопасности, и при плотном взаимодействии с нашими торговыми партнерами из дружественных стран", - добавил премьер.
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