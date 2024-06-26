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МКБ профинансировал российского производителя экскаваторов
МКБ профинансировал российского производителя экскаваторов - 26.06.2024, ПРАЙМ
МКБ профинансировал российского производителя экскаваторов
Московский кредитный банк выделил первый транш финансирования "Тверскому экскаватору" (ТВЭКС) на 6,1 миллиарда рублей в рамках государственной программы... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:44+0300
2024-06-26T12:44+0300
2024-06-26T13:04+0300
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Московский кредитный банк выделил первый транш финансирования "Тверскому экскаватору" (ТВЭКС) на 6,1 миллиарда рублей в рамках государственной программы поддержки российских предприятий, производящих приоритетную промышленную продукцию. Проект рассчитан на 7 лет, льготная ставка составила 7,8% годовых, сообщили в банке."Мы рады поддержать проект, который способствует укреплению промышленного суверенитета нашей страны и вносит большой вклад в развитие промышленного производства. Льготное финансирование нужно, чтобы можно было конкурировать с игроками из Китая, Беларуси и других стран, продающим технику по низким ценам", — рассказал директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.Первый льготный транш - не просто финансовая поддержка, а мощный импульс для дальнейшего развития завода. "Государственные программы, направленные на поддержку отечественного машиностроения, очень важны в нынешней ситуации, когда мы оперативно заполняем рыночные ниши после ухода ряда западных компаний. Крупные проекты в машиностроении требуют больших вложений", – отметил генеральный директор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров.По его словам, взаимодействие с МКБ дает реальную возможность не только сохранить позиции на рынке, но и значительно их укрепить. Инвестиции в производство означают и увеличение объемов выпускаемой продукции, и значительные отчисления в бюджеты области, что позитивно скажется на экономической ситуации в регионе.В настоящее время средняя ставка по кредитам для бизнеса - 18% годовых, что является сильной финансовой нагрузкой для предприятия и будет сказываться на себестоимости готовой продукции. Поэтому программы льготного финансирования в ближайшее время сохранят актуальность.МКБ предоставляет льготное финансирование в рамках всех основных госпрограмм, включая программы Министерства сельского хозяйства, Минцифры и Министерства промышленности и торговли. Банк будет финансировать ТВЭКС и его поставщиков на всех этапах реализации инвестиционного проекта, что поможет обеспечить непрерывность всей производственной цепочки.Предприятие ТВЭКС принадлежит группе UMG – крупнейшему российскому производителю строительно-дорожной и специальной техники. Оно выпускает современные тракторы и экскаваторы на территории. Благодаря льготному кредитованию, ТВЭКС сможет в ближайшее время представить своим клиентам новые модернизированные модели техники, отвечающие современным требованиям и способные успешно конкурировать с зарубежными аналогами.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мкб, umg, техника, финансирование
МКБ, UMG, техника, финансирование
МКБ профинансировал российского производителя экскаваторов
МКБ профинансировал производство экскаваторов из российских комплектующих
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Московский кредитный банк выделил первый транш финансирования "Тверскому экскаватору" (ТВЭКС) на 6,1 миллиарда рублей в рамках государственной программы поддержки российских предприятий, производящих приоритетную промышленную продукцию. Проект рассчитан на 7 лет, льготная ставка составила 7,8% годовых, сообщили в банке.
"Мы рады поддержать проект, который способствует укреплению промышленного суверенитета нашей страны и вносит большой вклад в развитие промышленного производства. Льготное финансирование нужно, чтобы можно было конкурировать с игроками из Китая, Беларуси и других стран, продающим технику по низким ценам", — рассказал директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.
Первый льготный транш - не просто финансовая поддержка, а мощный импульс для дальнейшего развития завода. "Государственные программы, направленные на поддержку отечественного машиностроения, очень важны в нынешней ситуации, когда мы оперативно заполняем рыночные ниши после ухода ряда западных компаний. Крупные проекты в машиностроении требуют больших вложений", – отметил генеральный директор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров.
По его словам, взаимодействие с МКБ дает реальную возможность не только сохранить позиции на рынке, но и значительно их укрепить. Инвестиции в производство означают и увеличение объемов выпускаемой продукции, и значительные отчисления в бюджеты области, что позитивно скажется на экономической ситуации в регионе.
В настоящее время средняя ставка по кредитам для бизнеса - 18% годовых, что является сильной финансовой нагрузкой для предприятия и будет сказываться на себестоимости готовой продукции. Поэтому программы льготного финансирования в ближайшее время сохранят актуальность.
МКБ предоставляет льготное финансирование в рамках всех основных госпрограмм, включая программы Министерства сельского хозяйства, Минцифры и Министерства промышленности и торговли. Банк будет финансировать ТВЭКС и его поставщиков на всех этапах реализации инвестиционного проекта, что поможет обеспечить непрерывность всей производственной цепочки.
Предприятие ТВЭКС принадлежит группе UMG – крупнейшему российскому производителю строительно-дорожной и специальной техники. Оно выпускает современные тракторы и экскаваторы на территории. Благодаря льготному кредитованию, ТВЭКС сможет в ближайшее время представить своим клиентам новые модернизированные модели техники, отвечающие современным требованиям и способные успешно конкурировать с зарубежными аналогами.