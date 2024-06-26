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В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС
В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС
Во время вступления в Европейский союз Молдавия попросит Брюссель предоставить стране переходных период для некоторых секторов экономики, рассказала в ходе... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:49+0300
2024-06-26T12:49+0300
молдавия
ес
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КИШИНЕВ, 26 июн – ПРАЙМ. Во время вступления в Европейский союз Молдавия попросит Брюссель предоставить стране переходных период для некоторых секторов экономики, рассказала в ходе брифинга 26 июня вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.По ее словам, речь идет в первую очередь о сельскохозяйственной и эконлогической сферах."Конкретные области, требующие переходных периодов, станут известны после завершения двустороннего скрининга, который выявит наши сильные и слабые стороны. Этот процесс позволит точно определить, что мы сможем сделать для готовности к вступлению в ЕС к 2030 году, а что может потребовать больше времени", - заявила политик.Ранее 25 июня в Люксембурге проходили первые межправительственные конференции между Евросоюзем и Украиной, а также ЕС и Молдавией. Эти саммиты ознаменовали официальный запуск переговоров о вступлении стран в европейский блок.
https://1prime.ru/20240625/moldaviya-849492656.html
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молдавия, ес
МОЛДАВИЯ, ЕС
12:49 26.06.2024
 
В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС

Вице-премьер Молдавии: страна попросит ЕС о переходном периоде для ряда отраслей

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 26 июн – ПРАЙМ. Во время вступления в Европейский союз Молдавия попросит Брюссель предоставить стране переходных период для некоторых секторов экономики, рассказала в ходе брифинга 26 июня вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.
По ее словам, речь идет в первую очередь о сельскохозяйственной и эконлогической сферах.
"Конкретные области, требующие переходных периодов, станут известны после завершения двустороннего скрининга, который выявит наши сильные и слабые стороны. Этот процесс позволит точно определить, что мы сможем сделать для готовности к вступлению в ЕС к 2030 году, а что может потребовать больше времени", - заявила политик.
Ранее 25 июня в Люксембурге проходили первые межправительственные конференции между Евросоюзем и Украиной, а также ЕС и Молдавией. Эти саммиты ознаменовали официальный запуск переговоров о вступлении стран в европейский блок.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Премьер Молдавии надеется на одобрение гражданами стремления в ЕС
Вчера, 23:13
 
МОЛДАВИЯЕС
 
 
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