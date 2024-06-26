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В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС

В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Молдавии рассказали, о чем попросят Брюссель при вступлении в ЕС

Во время вступления в Европейский союз Молдавия попросит Брюссель предоставить стране переходных период для некоторых секторов экономики, рассказала в ходе... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:49+0300

2024-06-26T12:49+0300

2024-06-26T12:49+0300

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 июн – ПРАЙМ. Во время вступления в Европейский союз Молдавия попросит Брюссель предоставить стране переходных период для некоторых секторов экономики, рассказала в ходе брифинга 26 июня вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.По ее словам, речь идет в первую очередь о сельскохозяйственной и эконлогической сферах."Конкретные области, требующие переходных периодов, станут известны после завершения двустороннего скрининга, который выявит наши сильные и слабые стороны. Этот процесс позволит точно определить, что мы сможем сделать для готовности к вступлению в ЕС к 2030 году, а что может потребовать больше времени", - заявила политик.Ранее 25 июня в Люксембурге проходили первые межправительственные конференции между Евросоюзем и Украиной, а также ЕС и Молдавией. Эти саммиты ознаменовали официальный запуск переговоров о вступлении стран в европейский блок.

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