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Мосбиржа запустит фьючерсы на акции ETF iShares MSCI Emerging Markets - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа запустит фьючерсы на акции ETF iShares MSCI Emerging Markets
Мосбиржа запустит фьючерсы на акции ETF iShares MSCI Emerging Markets - 26.06.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит фьючерсы на акции ETF iShares MSCI Emerging Markets
Московская биржа 2 июля запускает фьючерсы расчетами в рублях на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets, ориентированного на... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:37+0300
2024-06-26T11:37+0300
россия
мосбиржа
фьючерсы
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Московская биржа 2 июля запускает фьючерсы расчетами в рублях на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets, ориентированного на глобальные развивающиеся рынки, следует из сообщения российской торговой площадки. "Второго июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets ETF. Новый инструмент откроет инвесторам возможность участвовать в движении акций глобальных развивающихся рынков. Расчетные фьючерсные контракты не несут рисков, связанных с владением базовым активом. Расчеты по инструменту проводятся в рублях", - сообщает биржа. "Ежегодно различными фондами инвестируются миллиарды долларов в развивающиеся рынки. При этом благодаря более высокому уровню волатильности таким рынкам присуща повышенная доходность, по сравнению с развитыми. Мы продолжаем пополнять текущую линейку производных инструментов, чтобы предоставлять клиентам дополнительные инвестиционные возможности, в том числе ориентированные на глобальные рынки", - говорит управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Биржевой инвестиционный фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF следует за индексом MSCI Emerging Markets Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций компаний с высокой и средней капитализацией из 24 стран с развивающимся рынком, преимущественно Индии и Китая, а также Южной Кореи.
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россия, мосбиржа, фьючерсы
РОССИЯ, Мосбиржа, фьючерсы
11:37 26.06.2024
 
Мосбиржа запустит фьючерсы на акции ETF iShares MSCI Emerging Markets

Московская биржа запускает фьючерсы на акции ETF iShares MSCI Emerging Markets

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Московская биржа 2 июля запускает фьючерсы расчетами в рублях на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets, ориентированного на глобальные развивающиеся рынки, следует из сообщения российской торговой площадки.
"Второго июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets ETF. Новый инструмент откроет инвесторам возможность участвовать в движении акций глобальных развивающихся рынков. Расчетные фьючерсные контракты не несут рисков, связанных с владением базовым активом. Расчеты по инструменту проводятся в рублях", - сообщает биржа.
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"Ежегодно различными фондами инвестируются миллиарды долларов в развивающиеся рынки. При этом благодаря более высокому уровню волатильности таким рынкам присуща повышенная доходность, по сравнению с развитыми. Мы продолжаем пополнять текущую линейку производных инструментов, чтобы предоставлять клиентам дополнительные инвестиционные возможности, в том числе ориентированные на глобальные рынки", - говорит управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
Биржевой инвестиционный фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF следует за индексом MSCI Emerging Markets Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций компаний с высокой и средней капитализацией из 24 стран с развивающимся рынком, преимущественно Индии и Китая, а также Южной Кореи.
 
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